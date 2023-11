Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 3.11.: Drohnenproduktion in der Türkei und dem Iran

Wien (OTS) - „Tod aus der Luft“ lautet der Titel des von Katharina Wagner gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 3. November ab 9.42 Uhr in Ö1.

Sie sind klein, schnell, präzise und tödlich: Drohnen. Sie haben die moderne Kriegsführung verändert und werden mittlerweile in so gut wie jeder kriegerischen Auseinandersetzung eingesetzt. Während die Kosten für eine Kampfdrohne aus den USA oder etwa Israel im zweistelligen Millionenbereich liegen, produzieren andere Länder längst Billigversionen davon. Türkische Drohnen des Herstellers Baykar sind längst zum Exportschlager geworden, auch in die Ukraine. Die Gegenseite - also Russland - nutzt Drohnen iranischer Fertigung. Doch was steckt hinter diesen neuen Kriegsgeräten? Wie wichtig ist das Rüstungsgeschäft für die Türkei und den Iran? ORF-Korrespondentin Katharina Wagner berichtet.

