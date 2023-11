Stocker: „Chaos und interne Kritik an Babler gehen in der SPÖ weiter“

Nach renommierten Ökonomen kübeln auch die eigenen Parteifreunde Bablers jüngste Forderungen

Wien (OTS) - „Chaos und interne Kritik an Parteichef Andras Babler gehen in der SPÖ unvermindert weiter. Jüngster Anlassfall ist Bablers Forderung nach leistbarem Leben in der Verfassung – die nicht nur seitens Expertinnen und Experten auf Unverständnis stößt, sondern die auch innerhalb der SPÖ auf massive Ablehnung stößt. Höhepunkt der SPÖ-internen Kritik an Babler ist die Aussage des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger, der seinem eigenen Bundesvorsitzenden ‚ökonomisches Unverständnis‘ attestiert. Auch der ehemalige Kabinettchef von Franz Vranitzky hat dem SPÖ-Vorsitzenden vor kurzem öffentlich angeboten, ihm Wirtschaft beizubringen. Denn offenkundig versteht Babler davon zu wenig“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, die chaotischen Zustände innerhalb der Sozialdemokratie.

