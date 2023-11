Hilfswerk in tiefer Trauer um Gregor Hammerl, einen großen Pionier der Organisation

Der Gründungspräsident des Hilfswerk Steiermark verstarb am 1. November 2023 mit 81 Jahren. 30 Jahre stand er an der Spitze einer der erfolgreichsten Sozialorganisationen des Landes.

Wien (OTS) - „Mit Gregor Hammerl verliert nicht nur das Hilfswerk Steiermark seinen Präsidenten, sondern auch das Hilfswerk Österreich einen seiner großen Pioniere und Mitstreiter für die gemeinsame Sache“, sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich. Gregor Hammerl war nicht nur Gründungspräsident des Hilfswerk Steiermark, sondern auch langjähriges und aktives Mitglied des Präsidiums des Hilfswerk Österreich.

Als engagiertem Sozialpolitiker waren Gregor Hammerl die Belange der älteren Generation immer ein besonderes Anliegen. Es war Hammerl stets wichtig, die Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer und hochaltriger Menschen durch umfassende Unterstützung im eigenen Lebensumfeld bestmöglich zu erhalten und zu fördern. Damit begründete er auch seinen Einsatz beim Hilfswerk, als Österreichs größtem Anbieter von Diensten rund um die Pflege und Betreuung zu Hause. Aber auch die Verbindung der Generationen war Hammerl wichtig. Er war ein Brückenbauer mit Leib und Seele. Niemand sollte zurückbleiben. Einzelschicksale beschäftigten ihn ebenso wie systematische Lösungen für soziale Problem- und Krisenlagen. „Gregor Hammerl war ein Mensch mit scharfem Verstand und einem großen Herzen“, beschreibt Karas den Verstorbenen.

Beruflich begann Gregor Hammerl seine Laufbahn als Techniker in der Maschinenfabrik Andritz. Zwischen 1963 und 1987 verpflichtete er sich beim Österreichischen Bundesheer. Sein politischer Weg führte ihn über den Gemeinderat in Graz in den Steiermärkischen Landtag bis in den Bundesrat, wo er 2012 die Verantwortung als Präsident innehatte. 1992 wurde das Hilfswerk Steiermark gegründet, das Gregor Hammerl als Präsident und Vereinsobmann gemeinsam mit Geschäftsführer Gerald Mussnig zu einem der erfolgreichsten Sozialdienstleister des Landes formte. Hammerl war Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich und des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark mit dem Stern.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und Weggefährten sowie den Kolleginnen und Kollegen im Hilfswerk Steiermark, die mit ihrem Gründungspräsidenten im gemeinsamen Anliegen verbunden waren und bleiben“, sagt Othmar Karas. „Wir werden zu Ehren Gregor Hammerls und seiner Verdienste um die Geschichte des Hilfswerks ein immerwährendes dankbares Andenken wahren und die Erinnerung an eine große und großherzige Persönlichkeit am Leben halten“, verspricht Karas.

