Hommage an Max Reinhardt am 9.11. im Amtshaus 13

Wien (OTS) - Anlässlich des 150. Geburtstags des Schauspielers, Regisseurs und Direktors Max Reinhardt (9.9.1873 – 31.10.1943) findet eine Szenische Lesung mit Jovita Dermota am Donnerstag, 9. November, statt. Die Kultur-Veranstaltung wird im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) durchgeführt. Um 18.00 Uhr fangen die Rezitationen im „Großen Festsaal“ an. Der Eintritt ist frei.

Die Mimin und Vortragskünstlerin Jovita Dermota würdigt an dem Abend mit dem Programm „Genug ist nicht genug (Schlaglicht auf Max Reinhardt)“ das verdienstvolle Wirken Reinhardts, der das „Reinhardt-Seminar“ und die „Salzburger Festspiele“ gegründet hat. Der Bezirk unterstützt den feinen Leseabend. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Deklamiert werden Briefe, Zitate, Regieanweisungen und andere Texte, die Auskunft über Max Reinhardts bewegtes Leben für das Theater und die Jahre im Exil in Amerika geben. Dramaturgische Mitarbeit an dieser Hommage an einen legendären Theatermacher: Eva-Maria Schachenhofer. Wissenswertes über Jovita Dermota im Internet: www.jovitadermota.com/index.php/home.html.

Allgemeine Informationen:

Max Reinhardt (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Max_Reinhardt

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

