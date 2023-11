ORF-III-Wochenhighlights: Schwerpunkt-Abend zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome

Außerdem von 6. bis 12. November: Doku-Premiere „Die österreichische Arbeiterbewegung“; Loriot feiert 100. Geburtstag

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ zu Ernährung; „MERYN am Montag“ zum Thema Schlaganfall

In einer neuen Ausgabe „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) am 6. November 2023 dreht sich alles um das Thema Schlaganfall. Wenn der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, ist rasches Handeln gefragt. Doch wie erkennt man einen Schlaganfall? Was ist im Notfall zu tun und wie können Betroffene mit den Folgen bestmöglich umgehen? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet gemeinsam mit Expertin Dr. Julia Ferrari, Fachärztin für Neurologie und Präsidentin der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft, die Fragen des Publikums.

Im Hauptabend macht eine „ORF III Themenmontag“-Produktion den „Restaurant-Check“ und fragt „Was kommt wirklich auf den Teller?“ (20.15 Uhr). In der ORF-III-Neuproduktion „Hauptsache kein Fleisch:

Was bringen Veggie-Burger & Co?“ (21.05 Uhr) wird ein Blick hinter die Kulissen von Produktion und Vertrieb geworfen. Eignen sich pflanzliche Ersatzprodukte dazu, den Klimawandel aufzuhalten? Und wie nachhaltig und gesund sind sie? Die Neuproduktion geht den Fragen hinter dem großen Geschäft des Fleischlos-Trends auf den Grund. Den Abend beschließt ein weiterer Film über „Die Ernährungsfalle“ und fragt „Wie die Zukunft des Essens gelingen kann“ (21.55 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“ mit neuem „Erbe Österreich“-Zweiteiler

Den Auftakt zum „ORF III Kulturdienstag“ (20.15 Uhr) am 7. November macht der erste Teil der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Die österreichische Arbeiterbewegung“. Die erste Folge widmet sich den Anfängen der Bewegung und geht bis zum Hainfelder Parteitag, wo sich die unterschiedlichen Strömungen erstmals unter einer gemeinsamen Partei vereinten. In der zweiteiligen Dokumentationsreihe zeichnen Mona Krisch und Bernhard Riener mit Zeitungsreportagen, persönlichen Aufzeichnungen, historischen Dokumenten und prägenden Persönlichkeiten die Entstehung dieser Bewegung nach. Anschließend folgt der zweite Teil der ORF-III-Neuproduktion und erzählt das politische Wirken der neu gegründeten Sozialdemokratie bis zum Ersten Weltkrieg (21.05 Uhr). Danach stehen weitere „Erbe Österreich“-Produktionen auf dem Spielplan: „Wiener Milieus – Die Arbeiterschicht zur Kaiserzeit“ (21.55 Uhr) und abschließend „Ein Leben als Dienstmädchen – Schicksal in der Kaiserzeit“ (22.45 Uhr). Ab 23.35 Uhr begibt sich eine Ausgabe „Aus dem Rahmen“ auf die Spuren der „Blutgräfin und Tempelritter auf der Burg Lockenhaus“.

Doku-Highlights u. a. in „Heimat Österreich“, „treffpunkt medizin“ und „zeit.geschichte“

Am Mittwoch, dem 8. November, geht es in einer neuen „Heimat Österreich“-Produktion ins malerische „Sulmtal“ (20.15 Uhr). Das nahe der steirisch-kärntnerisch-slowenischen Grenze liegende Tal ist aufgrund seiner südlichen Lage und der vergleichsweise überschaubaren Seehöhe eine klassische Weinbau- und Erholungsregion. Um 21.05 Uhr führt die „Landleben“-Neuproduktion „Rund um Altrei“ nach Südtirol und weiter ins untere „Gailtal“ (21.55 Uhr), das sich entlang der italienischen Grenze von Hermagor bis nach Fürnitz zieht. Den Doku-Abend beschließt ab 22.30 Uhr „treffpunkt medizin“ mit „Gegenschlag – Innovative Therapien bei Schlaganfall“. Die Neuproduktion beleuchtet die aktuellen Forschungsentwicklungen im Bereich der Schlaganfallbehandlung anhand von Patientenschicksalen aus ganz Österreich und der Arbeit heimischer Ärztinnen, Ärzte und Wissenschafter:innen in diesem Bereich.

Am Donnerstag, dem 9. November, eröffnet die neue „Land der Berge“-Produktion mit „Berge der Zukunft: Von Villnöss in die Dolomiten“ den Hauptabend (20.15 Uhr). Diese Neuproduktion reist zu den grünen Almen des Puez-Geisler Naturparks, besucht idyllische Bergbauernhöfe bis zum Gipfelkreuz der Geisslerspitze und begegnet Menschen aus der Region, so auch Reinhold Messner. Der Extrembergsteiger zeigt den Ort, an dem seine eigene Geschichte begann – das Dolomitental Villnöss. Anschließend begibt sich der Tiroler Naturfilmer Hans Jöchler in der „Land der Berge“-Produktion „Der Zauber der Dolomiten“ auf eine spektakuläre Entdeckungsreise (21.05 Uhr).

In einer neuen Ausgabe der „zeit.geschichte“-Reihe „Zeitzeuginnen erzählen“ kommt in ORF III am Sonntag, dem 12. November, „Erika Freeman“ (8.10 Uhr) zu Wort. Im Alter von zwölf Jahren flüchtete die Jüdin vor dem nationalsozialistischen Regime von Wien nach New York. In den USA studierte Freeman an der Columbia Universität und wurde zu einer bedeutenden Psychoanalytikerin, zu deren Klienten Staatsoberhäupter wie die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir oder Stars wie Marilyn Monroe, Marlon Brando oder Woody Allen zählten. Im hohen Alter nähert sie sich auch ihrer alten Heimat Österreich wieder an und setzt sich als Zeitzeugin gegen das Vergessen ein.

Loriot feiert 100. Geburtstag

Am Samstag, dem 11. November, präsentiert ORF III einen umfangreichen Schwerpunkt anlässlich des 100. Geburtstags von Loriot alias Vicco von Bülow. Bekannt wurde er durch seine Bücher mit Karikaturen und satirischen Prosastücken, die er ab 1954 vorlegte, seine Filmauftritte und Fernsehserien und seine eigenen Spielfilme, in denen er nicht nur der Hauptdarsteller war, sondern auch für Regie und Buch verantwortlich zeichnete. 1976 entstand die erste Folge der Fernsehserie „Loriot“, in der er sowohl gezeichnete wie auch selbst gespielte Sketche präsentierte. ORF III zeigt alle 14 Folgen dieser Kultserie: Der Schwerpunkttag startet um 13.00 Uhr mit „Vom Glück, der Liebe, der Ehe und des Erinnerns“ und endet mit „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ (18.55 Uhr).

Schwerpunkt-Abend zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome

Anlässlich des 85. Jahrestags der Novemberpogrome präsentiert ORF III am Samstag, dem 11. November, in „zeit.geschichte“ einen Themenabend. Die ORF-III-Neuproduktion „Meine jüdische Familie“ (19.25 Uhr) zeigt, was die österreichische Geschichte für einzelne Familien bedeuten kann.

Im Hauptabend rekonstruiert die neue ORF-III-Produktion „Novemberpogrom 1938 – Die Nacht, als die Synagogen brannten“ (20.15 Uhr) von Regisseurin Uli Jürgens den Ablauf der Geschehnisse rund um den 10. November 1938. Dem folgt der Zweiteiler „Arisierung“ mit „Der große Raubzug“ (21.05 Uhr) und „Die verlorenen Jahre“ (21.55 Uhr). Den Schwerpunkt-Abend beschließt „Der Riss der Zeit – Die Vertreibung von Intelligenz und Kultur“ (22.45 Uhr).

Klassik am Sonntag in „Erlebnis Bühne“

Am Sonntag, dem 12. November, steht „Daniel Barenboim spielt Beethoven“ (8.55 Uhr) auf dem Spielplan. Der weltbekannte Dirigent und Pianist feiert am 15. November seinen 81. Geburtstag. ORF III zeigt ihm zu Ehren die drei wohl beliebtesten Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven: die „Mondscheinsonate“, „Pathétique“ und „Appassionata“. Barenboim spielte alle 32 Klaviersonaten von Beethoven in einem einzigartigen Projekt im Pierre-Boulez-Saal in Berlin ein.

Im Hauptabend zeigt ORF III in „Erlebnis Bühne“ „Juan Diego Flórez & Pesaro: Triumph mit Rossini“ (20.15 Uhr). Juan Diego Flórez, der Rossini-Tenor unserer Tage und Festivalchef in Pesaro, ist der Graf von Ory in einer bunten Produktion von Hugo de Ana aus 2022. Mit Witz zeichnet der Regisseur den Weg des liebeshungrigen Grafen nach, der als Eremit verkleidet das Herz der Gräfin von Formoutiers erobern möchte. Das Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai spielt unter der musikalischen Leitung von Diego Matheuz.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

