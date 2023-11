8.11: Windkraft Simonsfeld lädt zum Zukunftsgespräch: Warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt

„Was man vom Universum über die Klimakrise lernen kann“ mit Astronom & Science Buster Florian Freistetter

Ernstbrunn (OTS) - Die Windkraft Simonsfeld lädt am 8. November um 18:30 Uhr zu ihrem diesjährigen Zukunftsgespräch nach Ernstbrunn: Der Blick aus dem All auf die Erde und auch von unserem Planeten ins Universum ermöglicht neue Perspektiven, so viel ist sicher. Florian Freistetter wird zeigen, dass die astronomische Sichtweise außerdem wichtige Erkenntnisse über die Umwelt, die Veränderungen durch die Klimakrise und nachhaltiges Agieren liefern kann. Praktische Beispiele dazu wird Quantenphysiker Stefan Haslinger ergänzen.

Die Simonsfelder Zukunftsgespräche sind ein Format, in dem die die Windkraft Simonsfeld seit knapp sieben Jahren globale Zukunftsthemen rund um Ökologie, Ökonomie und Klima aufgreift und diese mit Expert*innen und Umsetzer*innen aus regionaler Sicht diskutiert.

Eintritt frei! Anmeldung bis 7.11.2023 erforderlich unter www.wksimonsfeld.at/zukunftsgespraeche

Zeit: 8. November 2023 um 18.30 Uhr

Ort: Veranstaltungshalle Ernstbrunn

Hollabrunnerstraße 1, 2115 Ernstbrunn

Programm:

18:30 Uhr: Begrüßung

18:40 Uhr: Vortrag Florian Freistetter, Astronom & Science Buster

Anschließend Podiumsdiskussion mit

Florian Freistetter, Astronom & Science Buster)

Stefan Haslinger, Schubert CleanTech GmbH

Markus Winter und Alexander Hochauer, Vorstände Windkraft Simonsfeld

Moderatorin: Jennifer Frank

Buffet & Getränke

Florian Freistetter, Astronom & Science Buster

Astronom, Podcaster (Das Klima, Das Universum, Sternengeschichten), Blogger, hält Vorträge und vermittelt als Physiker bei den populären Science Busters, was er an der Wissenschaft im Allgemeinen und Astronomie im Speziellen so enorm faszinierend findet.

Stefan Haslinger, Quantenphysiker

Techniker, promovierter Quantenphysiker und seit mehr als 12 Jahren leidenschaftlicher Umsetzer der Energiewende. Er ist Experte für dezentrale und resiliente Energiesysteme sowie für die Stromnetzintegration großer PV- und Windparks. Seit 2020 leitet er bei Schubert CleanTech GmbH die Division Energieverteilung.





Rückfragen & Kontakt:

Roman Gepp

Communication

Windkraft Simonsfeld AG

0664 9631862

roman.gepp @ wksimonsfeld.at