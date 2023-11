Kai Pflaume präsentiert eine neue Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 4. November in ORF 1

Mit u. a. Christina Stürmer, Fabio Wibmer, Victoria Swarovski, Peter Maffay, Simone Thomalla, Rick Kavanian und Beat Feuz

Wien (OTS) - Zehn spannende Duelle liefern sich kleine und große Stars bei Kai Pflaume, wenn er am Samstag, dem 4. November 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einer neuen Ausgabe der ORF/ARD-Erfolgsshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ lädt. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt die gebürtige Linzerin Christina Stürmer im Gurgel-Duell gegen den sechsjährigen Sam an; im Trial-Duell stellt sich Samy Louis (12) aus Wien dem Mountainbike-und Trialfahrer Fabio Wibmer aus Lienz; und die sechsjährige Fenja Sophie nimmt es im Kick-Back-Duell mit der aus Innsbruck stammenden Moderatorin Victoria Swarovski auf. Außerdem treten unter anderem Sänger Peter Maffay, Schauspielerin Simone Thomalla, Skirennfahrer Beat Feuz, Schauspieler Rick Kavanian und Puppenspieler Sascha Grammel gegen ihre kleinen Herausforderinnen und Herausforderer an. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Christina Stürmer, wenn sie als Abschluss einen ihrer großen Hits präsentiert.

Die „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick:

Das Gurgel-Duell: Sam (6) gegen Christina Stürmer

Die Sängerin und gebürtige Linzerin Christina Stürmer und der sechsjährige Sam brauchen ein gutes Gehör. Die Kinderlieder, die es zu erkennen gilt, werden von den Opernsängern Klaus Florian Vogt und Michael Volle live und gurgelnd vorgetragen.

Das Trial-Duell: Samy Louis (12) gegen Fabio Wibmer

Im Trial-Duell treffen gleich zwei Österreicher aufeinander: Der Mountainbike- und Trialfahrer Fabio Wibmer aus Lienz tritt gegen den zwölfjährigen Samy Louis aus Wien an. Wer überwindet den Parcours aus verschiedenen Elementen schneller?

Das Kick-Back-Duell: Fenja Sophie (6) gegen Victoria Swarovski

Die Moderatorin und gebürtige Innsbruckerin Victoria Swarovski tritt gegen das kleine Turntalent Fenja Sophie an. Mit dem Oberköper auf einer angewinkelten Hantelbank liegend, müssen sie einen Gymnastikball mit den Beinen möglichst oft über die „Zielhöhe“ anheben.

Das Puppen-Duell: Charlotte (11) gegen Sascha Grammel

Wer kennt sich besser mit Kermit dem Frosch, dem Krümelmonster, Leopold aus „Servus Kasperl“ und Co. aus? Die elfjährige Charlotte behauptet, mehr berühmte TV-Puppen mit verbundenen Augen zu ertasten als Puppet-Comedian Sascha Grammel.

Das Peter-Maffay-Duell: Daria (12) gegen Peter Maffay und seine Frau Hendrikje

Die zwölfjährige Daria behauptet, dass sie mehr Hits von Peter Maffay erkennt, als der Sänger höchstpersönlich – anhand von nur drei Worten aus dem Text, vorgetragen von Max Mutzke und seiner Band Ruffcats. Einfach wird das für den 74-jährigen Deutschrocker nicht, blickt er doch auf eine über 50-jährige Karriere mit 34 Studioalben und 92 Singles zurück. Unterstützung bekommt Peter Maffay deshalb von seiner Frau Hendrikje.

Das Blockbuster-Duell: Elin (12) gegen Rick Kavanian

Die zwölfjährige Elin sagt, dass sie schneller anhand der ersten und letzten Filmszene, die gleichzeitig gezeigt werden, erkennt, um welchen Film es sich handelt, als Schauspieler und Komiker Rick Kavanian.

Das Traktor-Glas-Duell: Mirco (12) gegen Simone Thomalla Schauspielerin Simone Thomalla steigt in ihrer Serienrolle regelmäßig auf den Traktor. Kommen ihr diese Erfahrungen zugute, wenn sie im Duell mit dem zwölfjährigen Mirco versucht, einen Traktor möglichst schnell über 250 Biergläser zu balancieren?

Das Skier-Fußball-Duell: Matti (12) gegen Beat Feuz

Einen Fußball mit den Füßen hochspielen ist eine Sache – das Ganze mit Skiern an den Füßen ist ein Fall für den Schweizer Skifahrer Beat Feuz und den zwölfjährigen Matti. Beide haben 60 Sekunden Zeit, um möglichst viele Wiederholungen zu schaffen.

Das Kürbis-Duell: Hannes (13) gegen Sebastian Lege

Weltweit gibt es rund 800 verschiedene Kürbissorten. Abwechselnd müssen Starkoch Sebastian Lege und der 13-jährige Hannes mit verbundenen Augen ertasten, welche Kürbissorte sie vorgelegt bekommen.

Das Pirouetten-Duell: Malik (13) & Sonja (11) gegen Joachim Llambi & Ekaterina Leonova

Die elfjährige Sonja und der 13-jährige Malik behaupten: Wir schaffen mehr Lankenau-Pirouetten in 60 Sekunden als die beiden Tanz-Profis Ekaterina Leonova und Joachim Llambi.

