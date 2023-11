"Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther" und Thule starten Kooperation

Das gemeinsame Ziel: Familien in Bewegung bringen (FOTO)

Malmö / München (ots) - "Wir wollen Kinder mehr in Bewegung bringen und ihnen Naturerlebnisse vermitteln." Diese Mission hat sich der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther mit seiner gleichnamigen Stiftung und seinem Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau!" (BDS) auf die Fahne geschrieben. Der bekannte Wintersportler hat gemeinsam mit der Technischen Universität München ein Gesundheits- und Präventionsprogramm entwickelt, das vielseitige Übungen beinhaltet, die sowohl den Körper als auch Kopf aktivieren. Die Übungen sind bereits für die Kleinsten im Kindergarten, aber auch für alle anderen Altersgruppen geeignet. Um noch mehr Kinder und Familien zu erreichen, ist er immer auf der Suche nach Partnern, die die Werte seiner Stiftung teilen: nachhaltige Unternehmen, die das Thema Kinder- und Jugend-Gesundheit sowie seine Philosophie unterstützen. Im schwedischen Unternehmen Thule, den Experten für sicheren Transport von Sportgeräten, hat Felix genau dies gefunden: Mit speziellen BDS Editionen der beliebten Thule Motion XT Dachbox sowie den eigens kreierten Thule Chasm Family Bags, beides gefüllt mit Spiel- und Sportgeräten für Sport- und Bewegungseinheiten für jedes Alter und jede Jahreszeit. Trainer*innen, Vereine aber auch die Familien selbst werden damit zu mehr Bewegung und kognitiven Herausforderungen angeleitet und motiviert. So wird der Ausbau des Programms auch außerhalb offizieller Institutionen weiter gefördert.

Bereits seit einigen Jahren ist Felix Neureuther Markenbotschafter für die schwedische Marke Thule und die vielen hochwertigen Produkte, die ein aktives Leben mit der Familie ermöglichen. Mit dem "Beweg dich schlau!" Programm der Felix-Neureuther-Stiftung, das in den vergangenen Jahren bereits 57.000 Kids in 430 Einrichtungen erreichte, ergab sich nun eine weitere Möglichkeit, die Zusammenarbeit zu vertiefen: "Die Grundlage der Kooperation zwischen "Beweg dich schlau!" und Thule waren die Fragen: Wie schaffen wir gemeinsam einen mobilen Spielplatz? Wie machen wir das Programm Familien zugänglich und bringen sie immer und überall in Bewegung? In einer Zeit, in der viele unter Bewegungsarmut leiden, ist es wichtig, Kinder, aber auch die Eltern, für Bewegung zu begeistern", so Felix Neureuther.

Zum Start der Kooperation wurden in Garmisch-Partenkirchen verschiedene speziell entwickelte Thule Produkte an die lokalen BDS Coaches übergeben. Damit sollen Familien zu Hause und unterwegs von dem einzigartigen Programm profitieren und die spielerischen Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren, altersgerecht erlernen: Die "Beweg dich schlau" Spezialedition der Thule Motion XT Dachbox bringt Spiel- und Sportgeräte für Bewegungseinheiten für jedes Alter, egal ob mit oder ohne sportliche Vorerfahrung, durch die BDS Coaches in Vereine und zu Familien-Events. Die Thule Chasm Family Bag verpackt praktisch und robust ca. 10 hochwertige Spiel- und Sportgeräte inkl. "Beweg dich schlau!" Spielideen und zielt so auf Familien ab, die sich überall gemeinsam spielerisch und mit viel Spaß bewegen (lernen) wollen.

"Das Motto der Thule Group - "active life, simplified." - verdeutlicht, wie wichtig uns die Unterstützung eines aktiven Lebens ist. Und das fängt bereits in frühen Kindheitsjahren an", so Jochen Halm, Marketing Manager D/A/CH über die Kooperation. "Wir sehen diese Kooperation als eine perfekte Ergänzung zwischen Marke und Markenbotschafter: Wir teilen das gleiche Ziel, die gleichen Werte und nicht zuletzt geht Felix genau wie wir mit Herz und Leidenschaft an diese gemeinsame Idee heran."

Die Kooperation wird ab sofort umgesetzt und Ende des Jahres gemeinsam bewertet. Eine breitere Umsetzung in 2024 ist geplant und wird von beiden Partnern mit Freude unterstützt.

