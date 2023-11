„Bewusst gesund“: Herzohr-Verschluss – kleiner Eingriff, große Wirkung

Am 4. November um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 4. November 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Herzohr-Verschluss – kleiner Eingriff, große Wirkung

Auch das menschliche Herz hat Ohren: Als Herzohr wird eine Ausstülpung der Herzkammer bezeichnet, wo sich bei Vorhofflimmern leicht Blutgerinnsel bilden könnten. Wandern diese ins Gehirn, kann ein Schlaganfall die Folge sein. Daher sucht die Medizin schon seit Jahren nach Möglichkeiten, diese anatomische Struktur ohne große Herzoperation stillzulegen. Eine neue Technik, bei der über einen kleinen Einschnitt minimalinvasiv gearbeitet wird, verspricht jetzt entscheidende Hilfe für Patienten und Patientinnen mit Herzrhythmusstörungen. Durch einen sogenannten AtriClip wird das Herzohr verschlossen, es können sich keine Blutgerinnsel bilden und das Schlaganfallrisiko sinkt deutlich. Gestaltung: Christian Kugler

Sterbeverfügung

2020 hat der Verfassungsgerichtshof Sterbehilfe in sehr engen Grenzen legalisiert. Seit knapp zwei Jahren gibt es die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu in Österreich. Unheilbar kranke Personen haben die Möglichkeit, eine sogenannte Sterbeverfügung zu errichten – und damit ein tödliches Medikament zu erhalten. Die österreichische Patientenanwältin Dr. Michaela Wlattnig klärt in „Bewusst gesund“ auf, unter welchen Voraussetzungen unheilbar kranke erwachsene Personen eine Sterbeverfügung errichten können und inwieweit Hilfe in Anspruch genommen werden kann.

Hörgeräte – auf die Einstellung kommt es an

Schwerhörigkeit schadet dem Gehirn und erhöht das Risiko für eine Demenz. Tragen Betroffene allerdings acht bis zehn Stunden täglich ein Hörgerät, reduziert sich das Risiko auf das von Normalhörenden. Je weniger Geräuschinformationen verarbeitet werden müssen, desto schneller kommt es zu einer Hörbahn-Degeneration – ähnlich einem Muskel, der nicht beansprucht wird. Hörhilfen stellen ein Art Trainingsgerät für den Hörsinn dar, allerdings nur wenn sie optimal angepasst und eingestellt sind. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp: Leistenbruch

Das Bindegewebe verbindet, trennt und stützt alle anderen Gewebearten im Körper. Ist es zu schwach, können sich Hernien bilden. Darunter versteht man etwa einen Nabelbruch oder Leistenbruch. Jeder vierte Mann erleidet im Laufe seines Lebens einen Leistenbruch, Frauen eher selten. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, wann ein Leistenbruch operiert werden sollte und welche Auswirkungen eine OP haben kann.

Wohlfühlgewicht – Tipps gegen den Jo-Jo-Effekt

Barbara Wirl ist eine fröhliche Frau – mit Gewichtsschwankungen. Die heute 46-Jährige hat im Lauf ihres Lebens bis zu 35 Kilo ab- bzw. wieder zugenommen und schon mehrmals Bekanntschaft mit dem sogenannten „Jo-Jo-Effekt“ gemacht. Nach jeder schnellen Diät sind die Kilos mindestens genauso rasch wieder oben gewesen, meist noch mehr. Das ständige „Auf und Ab“ ist nicht nur ein großer psychischer Druck, sondern auch eine Belastung für den Körper, so Ernährungspsychologin Cornelia Fiechtl. Sie gibt Tipps, wie man aus der Jo-Jo-Falle wieder herauskommt. Barbara Wirl hofft, dass sie nun so bleibt, wie sie ist – nicht super-schlank, aber glücklich und mit einem gesunden Verhältnis zu ihrem Körper. Gestaltung: Steffi Zupan

