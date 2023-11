FW Langthaler: Minister Kochers Jubelmeldung zur Inflation ist eine Bankrotterklärung an die Wirtschaft!

Wer sich über die rote Laterne in der EU freut, ist völlig fehl am Platz!

Wien (OTS) - Der Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft (FW), Reinhard Langthaler, äußert seine Besorgnis und Ärger über die jüngsten Äußerungen von Wirtschaftsminister Kocher in Bezug auf die Inflationsrate in Österreich. Minister Kocher spricht regelrecht erfreut von einer Inflationsrate von 5,4%, doch Langthaler weist darauf hin, dass dies nur einen Teil der Inflationsrealität widerspiegelt. Tatsächlich liegt die umfassende und „bereinigte“ Inflation in Österreich bei alarmierenden 18,5% über die letzten vier Jahre hinweg und damit sind wir Schlusslicht in Europa!

Langthaler dazu: „Diese hohe Inflationsrate allein ist jedoch nicht das einzige wirtschaftliche Problem, dem sich Österreich derzeit gegenübersieht. Die Wirtschaft des Landes befindet sich in einer Rezession, begleitet von ungewöhnlich hohen Energiekosten, wachsenden bürokratischen Hürden in Österreich und auch dem aufgeblähten „Frankensteingebilde“ namens EU, der wir die Wachstums Hemmschuhe Taxonomie, das absurde Lieferkettengesetz, sowie die verschärfte KIM-Verordnungen und mehr verdanken. Diese Umstände ergeben zusammen einen aktuell unglaublichen wirtschaftsfeindlichen Mix. Europa stürzt auf der Weltbühne mehr und mehr ab und auch Österreich verliert massiv an Boden und Ansehen!“

Die Auswirkungen der Inflation auf die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger sind bereits massiv spürbar, und es besteht die reale Gefahr einer Lohn-Preisspirale. „In dieser herausfordernden Lage sollte die Rolle des Wirtschaftsministers darin bestehen, Lösungen zu finden und die Wirtschaft zu stärken und anzukurbeln, anstatt sich über die aktuell desaströsen Inflationsdaten zu erfreuen“, so der Generalsekretär.

Es ist von höchster Bedeutung, dass die Regierung jetzt konkrete Maßnahmen ergreift, um Anreize für Investitionen zu schaffen, die Zukunftssicherheit zu gewährleisten und Stabilität zu signalisieren. Diese Schritte sind entscheidend, um die heimischen Unternehmen zu unterstützen und zu stabilisieren. Daher appelliert Langthaler an die Regierung, die Dringlichkeit dieser Situation zu erkennen und umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirtschaft zu stärken und zu unterstützen.

