AVISO: 8.11. – Samariterbund präsentiert Studie über gesellschaftlichen Mehrwert von LernLEOs

Anlässlich 10 Jahren LernLEO findet Festakt mit hochkarätigen Gästen statt. WU Wien stellt Studie zur Wirksamkeit von LernLEOs vor

Wien (OTS) - Zehn Jahre LernLEO – das ist wirklich ein Grund zum Feiern! Von Beginn an war die Bildungseinrichtung – ein rein durch Spenden finanziertes Angebot des Samariterbund Wiens – viel mehr als „nur“ Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe, sondern dank seiner Zusatzbausteine gemeinsames Lesen, Spielen und gesundes Jausnen, seiner Ausflüge und Workshops sowie der Elternberatung ein Projekt, bei dem den Kindern stets ganzheitlich begegnet wird.



Im Rahmen des Festaktes veröffentlicht das NPO Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien eine Social Return on Investment-Analyse (SROI) zur Frage, inwieweit die Arbeit des LernLEOs einen sowohl gesellschaftlichen wie persönlichen Mehrwert bedeutet. Im Anschluss findet eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema Bildung statt. Die Veranstaltung abrunden wird ein Auftritt von Kabarettistin Aida Loos.



Bei der Jubiläumsfeier, moderiert von Alex Jokel (ORF), werden anwesend sein:



Alma Zadić, Justizministerin

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Barbara Novak, Landtagsabgeordnete Wien

Elke Larcher, Referentin für Schulpolitik innerhalb der Arbeiterkammer

Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher 12. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt



Prof. DDr.in Christiane Spiel, Bildungspsychologin, Universität Wien

Barbara Blaha, Gründerin Momentum Institut

Eser Akbaba, Initiatorin und Gastgeberin des Gesprächs-Podcasts „Deutsche Sprache, schwere Sprache“

Nina Horaczek, Politologin, Buchautorin und Chefreporterin des FALTER



Franz Schnabl, Präsident des Samariterbund Österreichs

Dr. in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens

Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens

Birgit Greifender, Leiterin Abteilung Kinder, Jugend und Familie des Samariterbund Wiens





Alle Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Für Foto- und Videomöglichkeiten ist gesorgt.





Zeit: 8.11.2023, ab 13:30 Uhr



Ort: wolke19 im Ares Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien





