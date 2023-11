SPÖ-Matznetter: Verbund-Rekordgewinn auf Kosten der Konsumenten

Völliges Regierungsversagen bei Energiepreisregulierung

Wien (OTS/SK) - Bereits im Jahr 2022 konnte der Verbund einen Rekordgewinn verbuchen. Auf diesen Rekordgewinn gibt es, wie heute bekannt wurde, heuer nochmals einen kräftigen Gewinnsprung um rund 85 Prozent auf bis zu 2,5 Milliarden Euro. „Falls die Österreicherinnen und Österreicher sich fragen, warum in ihren Brieftaschen gähnende Leere herrscht – sie bezahlten damit unter anderem die Rekordgewinne der Energiekonzerne“, erklärte SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter am Donnerstag. Schuld daran ist eine untätige Regierung, die die Energiepreise nicht reguliert, die Übergewinne nicht ordentlich besteuert und generell nichts gegen die Inflation unternimmt. ****

Die von der Regierung eingeführte, zahnlose Besteuerung von Übergewinnen hat sich, wie von der SPÖ vorhergesagt, als völlig wirkungslos herausgestellt. Nur durch eine konsequente Abschöpfung von Übergewinnen in Kombination mit einer Preisregelung von Energie kann hier Abhilfe geschaffen werden. Die Regierung scheint allerdings weniger die Interessen der Bevölkerung, die unter den hohen Energiepreisen leidet, zu vertreten, als die Interessen jener Manager, deren Boni in Folge der Rekordgewinne ebenfalls auf Rekordhöhe steigen werden sowie der Aktionäre, die fette Dividenden erhalten, so Matznetter abschließend. (Schluss) PP/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at