AVISO 13.11.: Kick-Off zur Veranstaltungsreihe WIEN NEW DEAL – PERSPEKTIVEN FÜR EINE KLIMAGERECHTE ZUKUNFT

Mit einer Keynote des dänischen Soziologen Nikolaj Schultz

Wien (OTS) - Wir leben in einer Welt vielfacher Krisen, von internationalen Konfliktherden über die grassierende Teuerung bis hin zu einer zunehmenden Polarisierung in der Öffentlichkeit. Immer mehr Menschen blicken pessimistisch in die Zukunft. Die Rahmenbedingungen, eine positive Vision für eine gute Zukunft zu formulieren, waren schonmal besser. Aber ist eine solche nicht unabdingbar für den Kampf gegen die Klimakrise? Wie können wir gemeinsam positive Bilder einer klimagerechten Zukunft zeichnen? Wie gelingt uns ein solidarisches Handeln, das gleichermaßen Gemeinwohl und Klimaschutz in den Fokus rückt?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich die neue Diskussionsreihe „Wien New Deal - Perspektiven für eine klimagerechte Zukunft“, die Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ins Leben gerufen hat.

Zum Auftakt kommt Nikolaj Schultz, der „Nachwuchsstar der Soziologie“ (Die Zeit), erstmals nach Wien und wird seine Keynote „Three Points for the Political Ecologists to Remember“ halten.

Im Anschluss daran diskutiert Nikolaj Schultz mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Lukas Oberndorfer (Leiter der Abteilung Umwelt und Verkehr der AK Wien), Katharina Rogenhofer (Mitbegründerin der Fridays for Future, Initiatorin des Klimavolksbegehrens) und Katharina Kropshofer (Netzwerk Klimajournalismus, Falter).

Moderation: Veronika Dolna, Urban Innovation Vienna

Keynote von Nikolaj Schultz und Podiumsdiskussion

Wien New Deal – Perspektiven für eine klimagerechte Zukunft

Zeit: 13. November 2023, 18:00 Uhr

Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Anmeldung: Wien New Deal – Perspektiven für eine klimagerechte Zukunft – Urban Innovation

Die Veranstaltung wird von UIV Urban Innovation Vienna, der städtischen Klima- und Innovationsagentur, im Auftrag der Stadt Wien koordiniert. Als ÖkoEvent wird sie klima- und umweltfreundlich durchgeführt. Wir bitten Sie, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Mag. Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at



Mag. Veronika Dolna-Gruber

UIV Urban Innovation Vienna GmbH

Tel.: 0664 883 25 395

E-Mail: dolna @ urbaninnovation.at

www.urbaninnovation.at