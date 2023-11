minTi

Neu gestalteter Ausstellungsbereich für Kinder im Technischen Museum Wien eröffnet

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Forschen, Staunen und Bewegen“ hat das Technische Museum Wien den neu gestalteten Erlebnisbereich „minTi“ für Familien mit Kindern zwischen 1,5 und 5 Jahren eröffnet. Dieser wiedereröffnete Ausstellungsbereich, der speziell auf die Bedürfnisse der jüngsten BesucherInnen eingeht, wurde von Grund auf renoviert und um neue Spielstationen ergänzt.

Angelehnt an das Akronym für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik bietet das „minTi“ Kleinkindern einen altersgerechten Einstieg in die Ausstellungsbereiche des Technischen Museums Wien und fördert die Entdeckungsfreude und den Forschungsdrang von BesucherInnen zwischen 1,5 und 5 Jahren. In einer bunten, den kindlichen Bedürfnissen angepassten Umgebung – für die grafische Gestaltung zeichnet sich der Graffitikünstler RUIN verantwortlich – werden die Themen Mobilität, Transport und Bauen aufgegriffen. Sobald sich Kinder unabhängig im Raum bewegen können, steht dieser Bereich offen, um altersgerechte Erfahrungen machen zu können, die bei Kleinkindern eng mit der kognitiven Entwicklung verknüpft sind.

Forschen, Staunen und Bewegen

Neben dem wesentlichen Thema der Fortbewegung, die mit Dreirädern, Scheibtruhen und einem Schaukelschiff erprobt werden kann, ist auch das Gestalten der Umgebung ein wesentlicher Aspekt im „minTi“. Das Feuerwehrauto, ein Highlight für kleine und große Kinder, ist weiterhin Teil des Ausstellungsbereichs. Das bei Kindern ebenso beliebte Thema „Baustelle“ wird durch einen Spielbereich mit Kran aufbereitet: Weiche Bausteine laden die Kinder dazu ein, ihre Umgebung immer neu zu gestalten und fördern so auf spielerische Weise das Vorstellungsvermögen der Kinder.

Entspannter Ausgleich in der Leseecke

Weitere interaktive Stationen wie beispielsweise eine Magnetwand laden zum kreativen Gestalten und der Erkundung von physikalischen und technischen Prinzipien in kindgerechter Atmosphäre ein. Als Ausgleich zu den Bewegungs- und Gestaltungsangeboten dient eine Ruhezone, die Kindern einen Raum zum Verstecken und zur ruhigen Beschäftigung bietet. Bücher zum Schmökern schaffen Anknüpfungspunkte zu den spielerisch aufbereiteten Themenbereichen und laden die jüngsten BesucherInnen und ihre erwachsenen BegleiterInnen zu einem gemütlichen Ausklang des vielleicht ersten, aber mit Sicherheit nicht letzten Besuchs im Technischen Museum Wien.

Um den Kindern optimale Entfaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen, sind die Plätze im „minTi“ begrenzt und können gegen eine geringe Gebühr online reserviert werden. Etwaige Restplätze können noch am Tag des Besuchs gebucht werden.

https://www.technischesmuseum.at/ausstellung/minti

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Bettina Lukitsch

++43 1/899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse