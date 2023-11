ASFINAG: Rückreise aus den Herbstferien sorgt für viel Verkehr auf den Autobahnen Österreichs

Starker Reiseverkehr auf Transitrouten zu erwarten

Wien (OTS) - Die Herbstferien gehen zu Ende und daher rechnet die ASFINAG am kommenden Wochenende – beginnend bereits mit Freitag – mit hohem Verkehrsaufkommen auf den klassischen Transitrouten aus dem Süden kommend in Richtung Osten. Hotspots werden dabei insbesondere die A 10 Tauern-, A 8 Innkreis- und die A 4 Ostautobahn sein. Mit Verzögerungen ist vor allem im Bereich der Tunnelbaustellen auf der A 10 zwischen Werfen und Golling zu rechnen. Im gesamten Bauabschnitt entlang der A 10 erfolgen je nach Verkehrssituation an verkehrsstarken Reisewochenenden Abfahrtssperren, um bei Stau den Umgehungsverkehr über Landesstraßenrouten zum Schutz der Anrainer:innen zu verhindern.

Tunnelwäsche A 9 Plabutschtunnel

Aufgrund der diesjährigen Tunnelwäsche im Plabutschtunnel auf der A 9 Pyhrnautobahn, kommt es von Montag, 6. November bis Freitag, 10. November zur nächtlichen Sperre des Tunnel. Diese Sperren erfolgen in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Der Verkehr wird währenddessen durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.

Verkehrs-Check mit kostenloser ASFINAG-APP

Die ASFINAG rät, vor Antritt der Fahrt die Route und die Verkehrslage genau zu überprüfen. Einen einfachen „Live-Check“ kann man zum Beispiel mit der kostenlosen ASFINAG-APP machen, mit der man Zugriff auf zahlreiche Webcams hat.

