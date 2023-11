Hanke: Guter Ausblick für internationale Betriebsansiedlungen in Wien

Wirtschaftsstandort im laufenden Jahr weiterhin hoch im Kurs bei ausländischen Unternehmen

Wien (OTS) - Trotz multipler globaler Herausforderungen zeigt der aktuelle Ausblick auf die internationale Ansiedlungsbilanz – also die Anzahl der ausländischen Unternehmen, die Wien als neue wirtschaftliche Heimat auswählen – einen positiven Verlauf für 2023.

"Die uns bisher vorliegenden Zahlen geben Anlass für Optimismus in einem allgemein schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld", erklärt Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke. "Wir haben die Hoffnung, dass 2023 ein ähnlich gutes Ergebnis erzielt werden kann wie im Vorjahr – da konnten wir das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der internationalen Betriebsansiedlungen verbuchen", so Hanke.

Laut der für internationale Ansiedlungen zuständigen Wirtschaftsagentur Wien ist besonders die Nachfrage aus dem asiatischen Raum und aus einzelnen europäischen Regionen sehr gut. Diese Entwicklung dürfte die aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage spürbare Zurückhaltung bzw. Verzögerung von Investitionsentscheidungen in den USA und Deutschland aus heutiger Sicht kompensieren.

Die positive Stimmung in den asiatischen Märkten fand auch in der kürzlich von Stadtrat Hanke angeführten Delegationsreise nach Thailand ihren Niederschlag. Hier wurde eine strategische Allianz zwischen der Wirtschaftsagentur Wien und Thailands Nationaler Innovationsagentur beschlossen, die langfristig zu einem internationalen Austausch in den Bereichen Smart City, Startups und Innovation führen wird. Ansiedlungen thailändischer Unternehmen dieser Sektoren, die Wien als Sprungbrett in andere europäische Märkte nutzen, sind nicht unrealistisch.

Internationale Betriebsansiedlungen sind wichtiger Katalysator für Wertschöpfung

Betriebsansiedlungen aus dem Ausland sind in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten zu einem bedeutsamen wirtschaftlichen Faktor für Wien geworden: Allein seit dem Jahr 2013 konnten Wirtschaftsagentur Wien und ABA Invest in Austria gemeinsam über 2.000 Unternehmen in Wien ansiedeln, die 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und rund 3,5 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst haben.

Darüber hinaus sind die Aktivitäten internationaler Unternehmen in Wien – seien es multinationale Konzerne wie Takeda oder Boehringer Ingelheim oder Startups – ein wichtiger Teil der Visitenkarte des Wirtschafts- und Innovationsstandortes Wien. "Ich freue mich natürlich, dass der Wirtschaftsstandort Wien mit seinem Angebot aus Stabilität und Modernität gerade in schwierigen Zeiten im Ausland positiv wahrgenommen wird", so Hanke.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roberta "Louis" Kraft

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

Telefon: +43 1 4000 81211

roberta.kraft @ wien.gv.at



Uschi Kainz

Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

Telefon: +43 699 1408 6583

kainz @ wirtschaftsagentur.at