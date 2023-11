Litschauer/Grüne: Österreichs „Nein“ zum AKW Zwentendorf vor 45 Jahren bleibt Vorbild für Europa

Volksabstimmung vom 5. November 1978 ebnete Weg zu sauberem und erneuerbarem Strom

Wien (OTS) - „Spätestens seit den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima ist klar, wie wichtig das ,Nein‘ zum Kernkraftwerk Zwentendorf und zu Atomkraft vor 45 Jahren war. Es hat uns den Weg zu 100 Prozent erneuerbarem Strom bis 2030 geebnet und uns zum Vorreiter der Energiewende in der EU gemacht. Diese klare Haltung Österreichs sollte Vorbild für andere Staaten sein“, sagt Martin Litschauer, Anti-Atom-Sprecher der Grünen, anlässlich des 45. Jahrestages der ersten Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf.

„Ein Blick in unsere Nachbarländer und auf die EU-Ebene zeigt leider das genaue Gegenteil: Unter dem Druck von Atomlobbyist:innen werden kurzfristige Konzerngewinne über die Sicherheit der europäischen Bevölkerung gestellt. Maßnahmen, wie die Taxonomie-Verordnung und die jüngste Reform des EU-Strommarktes lenken uns in die falsche Richtung und haben zur Folge, dass Atomenergie und Erdgas als nachhaltige (Übergangs-)Technologien eingestuft werden. Wegen fataler Fehlentscheidungen wie diesen wird die hochgefährliche Atomenergie mit Milliarden an Steuergeldern subventioniert, anstatt in den Ausbau von erneuerbarer Energien und in die Weiterentwicklung von Speichertechnologien zu investieren“, hält Litschauer fest.



„Die fahrlässige Atompolitik einzelner Staaten ist ein Risiko für uns alle. Denn wie die Katastrophen der Vergangenheit gezeigt haben, kennt Strahlung keine Landesgrenzen. Derzeit gibt es neun Atomkraftwerke die lediglich zwischen 40 und 200 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt sind. Zum Vergleich: Tschernobyl liegt 1.000 Kilometer entfernt“, warnt Litschauer vor den Gefahren von veralteten Atomkraftwerken und Neubauprojekten in Österreichs Nachbarländern.



Um an diesen wichtigen Jahrestag der Volksabstimmung und die Geburtsstunde der Grünen feierlich zu erinnern, findet am Sonntag, dem 5. November ab 18:30 Uhr ein Erzähl-Café der Grünen Zukunftakademie FREDA im Volkskundemuseum Wien statt. Spannende Zeitzeug:innen und amtierende Politiker:innen der Grünen blicken auf diesen historischen Moment der österreichischen Umweltbewegung zurück. Martin Litschauer wird zum Thema „Zur aktuellen Lage der Atomkraft in Europa“ sprechen und für Fragen zur Verfügung stehen.

