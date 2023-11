Houskapreis 2024: B&C Privatstiftung vergibt 750.000 Euro für Forschung aus Österreich

Einreichung noch bis 30. November 2023 möglich

Wien (OTS) - Bis zum 30. November 2023 haben österreichische Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) die Möglichkeit, ihre anwendungsbezogenen Forschungsprojekte für den Houskapreis 2024 der B&C Privatstiftung einzureichen. Dieser renommierte Preis ist der größte private Forschungsförderungspreis des Landes mit einer Gesamtdotierung von 750.000 Euro. Ausgezeichnet werden Forschungsleistungen mit wirtschaftlicher Relevanz für den Standort Österreich. Die Einreichung erfolgt online auf www.houskapreis.at.



Wien, 2. November 2023 – Zur Teilnahme beim Houskapreis 2024 der B&C Privatstiftung aufgerufen sind staatliche und private Universitäten, darunter auch die Christian Doppler-Labore, Fachhochschulen, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), heimische außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie kleine und mittelständische Unternehmen mit Forschungsschwerpunkt in Österreich. Die Einreichung ist in den Kategorien „Hochschulforschung“, „Außeruniversitäre Forschung“ sowie „Forschung & Entwicklung in KMU“ bis zum 30. November 2023 ausschließlich online auf der Website www.houskapreis.at möglich.

Damit setzt sich die B&C Privatstiftung für verbesserte Forschungsbedingungen und Spitzenforschung ein und möchte so einen aktiven Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich leisten.

250.000 Euro Preisgeld für jede Kategorie

Je nach Kategorie werden die Projekte nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Die Evaluierung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren durch hochqualifizierte Fachbeiratsgremien sowie einer international anerkannten Fachjury. Pro Kategorie werden fünf Projekte nominiert. Die Siegerprojekte werden mit jeweils 150.000 Euro prämiert, die Zweitplatzierten erhalten jeweils 60.000 Euro. Für den dritten Platz sind 20.000 Euro vorgesehen, und die beiden weiteren Nominierten werden mit je 10.000 Euro belohnt. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer festlichen Zeremonie am 25. April 2024 in Wien statt und wird live gestreamt.



Über die B&C Privatstiftung:

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige österreichische Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel verfolgt, österreichisches Unternehmertum zu fördern. Dies erfolgt insbesondere durch langfristig orientierte Mehrheitsbeteiligungen über ihre Holdinggesellschaften an den österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding und durch Beteiligungen an Technologie-Wachstumsunternehmen (www.bcgruppe.at). Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die aktiv zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich beitragen. Dazu zählen u.a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Standort-Initiative eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).



