Aviso: Sitzung des NÖ-Arbeitnehmer:innenparlaments am 10. November

St. Pölten (OTS) - Am 10. November 2023 versammeln sich die Vertreter:innen des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments zu einer Vollversammlung in St. Pölten. In einer gemeinsamen Resolution aller Fraktionen wird unter anderem die Bekämpfung der Teuerung, eine zukunftsorientierte Wirtschafts- und Standortpolitik, die Sicherung des Sozialstaats und des Pensionssystems und Verbesserungen der Pflegesituation gefordert.

Weiters steht die Wahl von Kammerrätin Angelika Fischer zur Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Niederösterreich auf der Tagesordnung.

Im Anschluss daran findet eine Feierlichkeit aus Anlass des 75. Geburtstags der AK Niederösterreich statt, bei der AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser sowie Landeshauptfrau Johanna-Leitner Ansprachen halten werden. Die Landeshauptfrau wird auch Auszeichnungen vergeben.



Datum: 10.11.2023,

Vollversammlung: 09:00 Uhr

75-Jahr-Feierlichkeit: 11.00 Uhr

Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum St. Pölten

AK Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich



