Reminder: MORGEN, PG der WKÖ-Berufsgruppe Luftfahrt in der WKÖ, 3. November 2023, 10:00-11:00 Uhr

„Studie zur Wichtigkeit innerösterreichischer Flugverbindungen für den Wirtschaftsstandort und die Regionen

Wien (OTS) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,

welche Auswirkungen hat das Streichen der Flugverbindung Salzburg-Wien tatsächlich und inwieweit wurden die der Entscheidung zugrunde liegenden Hoffnungen auf einen Umstieg auf die Bahn erfüllt? Welche Anforderungen stellen die Reisenden an die Anbindung der Regionen an den Hub Wien und wie kann den Reisebedürfnissen am besten Rechnung getragen werden? Bewirken Flugverbote tatsächlich positive CO2-Effekte?

Zu diesen und weiteren Fragen hat die WKÖ-Berufsgruppe Luftfahrt eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse wir Ihnen gerne präsentieren möchten. Wir laden Sie daher herzlich ein, zu einem

PRESSEGESPRÄCH

anlässlich der Präsentation der

„Strategischen Studie zur Wichtigkeit innerösterreichischer Flugverbindungen für den Wirtschaftsstandort und die Regionen“.

Wann: 3. November 2023, 10:00-11:00 Uhr

Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Mag. Stefan HÖFFINGER, Studienautor (Hoeffingersolutions)

Prof. Dr. Günther OFNER, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt, WKÖ

Dr. Peter MALANIK, Geschäftsführer der AviationIndustry Austria

Alexander KLAUS, Leiter Stabstelle Presse und Konzernsprecher Flughafen Salzburg

Wolfgang Grimus, EMBA, Geschäftsführer Flughafen Graz

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens 2. November unter: dmc_pr@wko.at

