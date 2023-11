Kunst & Genuss bei TPA Steuerberatung in Klagenfurt - Vernissage von Manfred Bockelmann

Wir sind stolz darauf, dass wir seit mittlerweile 20 Jahren die Kunst und Genuss Reihe in unseren Räumlichkeiten veranstalten. Manfred Bockelmann ist ein prominentes Ausnahmetalent. Seine Kunstwerke sind geprägt von kreativem Facettenreichtum und Tiefe. Wir freuen uns sehr, seine Werke in unseren Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen und einen Raum zu bieten, in dem Kunstliebhaber und Geschäftsleute gleichermaßen die Möglichkeit haben, seine einzigartige Vision zu erleben. Klaus Scheder

Klagenfurt (OTS) - Am 25. Oktober fand bei der renommierten Steuerberatungskanzlei TPA das inzwischen zur Tradition gewordene Event „Kunst & Genuss“ statt. Ein besonderes Highlight stellte dieses Jahr die Vernissage von Manfred Bockelmann dar, der umgeben von Freunden und Kunstkennern die Stimmung nutzte und dort seinen 80. Geburtstag feierte.

Gastgeber waren die Kärntner TPA Partner Birgit Perkounig, Klaus Scheder, Robert Richter und René Ebenwaldner. TPA veranstaltet jährlich und mit viel Herzblut die Vernissage „Kunst & Genuss“ in ihrer Kanzlei in Klagenfurt. Diesen Oktober war es Manfred Bockelmann, der seine Werke zur Freude aller Anwesenden in den TPA Räumlichkeiten präsentierte. Moderatorin Uschi Mikosch führte durch den Abend.

Viele Freunde, Kunden und Wegbegleiter feierten bis weit nach Mitternacht mit dem TPA Team. Auch musikalisch wurde einiges geboten, Soul „Kuchl“, Simon Stadler und Motion Men kümmerten sich um die musikalischen Genüsse. Dabei kam auch die Kulinarik nicht zu kurz, das Team von PRINCS Catering servierte beste Schmankerl und die Gäste konnten feinsten Käse von „Cheese Gentlemen“ verkosten.

Ein Auszug der Gästeliste, der über 200 anwesenden Personen: Notar Dr. Siegfried Übeleis mit Gattin; Rechtsanwälte der Kanzlei Juridicom: Mag. Holzer Helmut, Mag. Wolfgang Kofler, Mag. Klaus Mikosch; Dr. Michael Laschitz; Mag. Manfred Wilhelmer, Vorstand Raiffeisenlandesbank; Franz Wiedenig mit Gattin, 1a Installateur; Erich Semmelrock mit Gattin, Konditorei Semmelrock.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 750 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

