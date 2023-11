Faßmann: ÖAW neuer Sitz von Europäischem Wissenschaftsverbund

Geschäftsstelle von EASAC ab 1. Jänner an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt

Wien (OTS) - Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) positioniert sich künftig noch stärker als unabhängige Stimme der wissenschaftsbasierten Beratung. Denn ab 1. Jänner 2024 wechselt der European Academy Science Advisory Council (EASAC) den Sitz seiner Geschäftsstelle an die ÖAW. Die Geschäftsführung wird Georg Bërveniku-Brunner übernehmen. Die Zusammenarbeit wird am 6. November beim Joint Academy Day, den die ÖAW und EASAC gemeinsam an der Akademie abhalten, bekannt gegeben.



Im Zusammenschluss von 30 europäischen Wissenschaftsakademien, darunter je eine aus jedem EU-Mitgliedsstaat, erarbeitet EASAC seit mehr als 20 Jahren hochqualitative Berichte und Stellungnahmen zu aktuellen und relevanten Fragestellungen. Als unabhängige europäische Stimme der Wissenschaft vereint EASAC die besten Wissenschaftler:innen Europas mit dem Ziel der wissenschaftsbasierten Beratung von EU-Institutionen, politischen Entscheidungsträger:innen sowie der Zivilgesellschaft. Die EASAC-Reports werden auf nationaler und europäischer Ebene über alle Parteigrenzen hinweg als wissenschaftsbasierte Entscheidungsgrundlage herangezogen. Die bearbeiteten Themengebiete behandeln vorrangig die Bereiche Klima, Energie, Umwelt und Gesundheit. Zuletzt veröffentlichte EASAC den vielbeachteten Report „Future of Gas“, der in einer realistischen Analyse aufzeigt, wie eine dekarbonisierte Strom- und Wärmeproduktion gelingen kann. Eine weitere aktuelle Stellungnahme zu „Deep-sea mining“ warnt vor den ökologischen Folgen des Abbaus von Bodenschätzen in der Tiefsee.



ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Die High-level-Reports von EASAC sind eine maßgebliche Grundlage wissenschaftsbasierter politischer Entscheidungen in schwierigen Fragen. Die Ansiedelung von EASAC ist eine Auszeichnung für den Standort Österreich und für die Stadt Wien, die sich immer mehr zum internationalen Zentrum der Grundlagenforschung entwickelt. Die ÖAW wird ein verlässlicher Partner für EASACs Politikberatung zum Nutzen Europas sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und auf einen interessanten Start beim Joint Academy Day.“



EASAC-Präsident Prof. Wim van Saarloos kommentiert: „Die zunehmende Verbreitung von Falschinformationen hat Auswirkungen auf den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und den politischen Diskurs. Unser Zusammenschluss der Wissenschaftsakademien will dem etwas entgegensetzen, indem wir unabhängig von jeglichen wirtschaftlichen und politischen Interessen wissenschaftliche Konsense herausarbeiten und diese Erkenntnisse der Politik an die Hand geben. Wir freuen uns, dass wir in der ÖAW für diese Aufgabe einen starken Unterstützer gewonnen haben. Das Thema „Nachhaltige Energie“ unseres Joint Academy Days stellt ganz Europa vor immense Herausforderungen und bildet damit einen perfekten Auftakt.“



Die Geschäftsstelle von EASAC wird ihren Sitz zumindest bis 2026 an der ÖAW haben. Einer der nächsten Reports setzt sich mit der ansteigenden Gefahr von Waldbränden in Europa auseinander. Der bevorstehende Joint Academy Day ist dem aktuellen Thema „Lösungen für nachhaltige Energiegewinnung“ gewidmet.

