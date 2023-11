VP-Mahrer ad Brandstiftung am Zentralfriedhof: Antisemitismus darf in Wien keinen Platz haben

Klärung der Umstände und Ausforschung der Täter Gebot der Stunde

Wien (OTS) - „Ich verurteile den antisemitischen Brandanschlag am Zentralfriedhof aufs Schärfste", so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, zum Brandanschlag am jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofes. Und weiter: „Nun gilt es auch die Straftäter rasch auszuforschen und die genauen Tatumstände zu klären.“

Für die Wiener Volkspartei sei es klar, dass gerade Österreich und Wien aufgrund seiner Geschichte die Verantwortung habe, die es gerade jetzt zu erfüllen gebe. "Es steht außer Frage, dass wir gegen den aufflammenden Antisemitismus in unserer Stadt konsequent und geeint vorgehen müssen. Damit es auch bei einem 'niemals wieder' bleibt!'", so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at