Der neue Bericht „One World, One Health" zeigt, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt dringend erforderlich ist

Washington (ots/PRNewswire) - JPA Health stellt Connectability Score zur Messung der Beziehungen zwischen wichtigen Zielgruppen vor

Ein neuer Bericht von JPA Health mit dem Titel „One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health" offenbart einen besorgniserregenden Mangel an Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen einflussreichen globalen Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt.

Das One-Health-Konzept, das von der Weltgesundheitsorganisation und den Centers for Disease Control and Prevention unterstützt wird, erkennt die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern im Bereich der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt an.1,2 Die Grundsätze von One Health spiegeln sich auch in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen wider, darunter „Kein Hunger" (Ziel 2), „Gute Gesundheit und Wohlbefinden" (Ziel 3), Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen" (Ziel 6), „Leben unter Wasser" (Ziel 14) und „Leben an Land" (Ziel 15).3

„Wir hoffen, dass diese Analyse als Katalysator für Veränderungen dient, Gespräche anregt und zu gemeinsamen Maßnahmen inspiriert, die in eine Zukunft führen, in der One Health als Grundlage für die Bewältigung der komplexen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit angesehen wird", sagte Professor Michael Lairmore DVM, PhD, Distinguished Professor (Emeritus) und ehemaliger Dekan der UC Davis, der zu dem Bericht beigetragen hat.

Zur Erstellung des Berichts wurde das Insights-Tool GRETEL® von JPA Health verwendet, um die Verbindungen und den Einfluss zwischen Organisationen und Einzelpersonen zu bewerten (unter Verwendung der Analyse sozialer Netzwerke als Proxy). Die wichtigsten Ergebnisse sind:

Die One-Health-Diskussion findet in einer Blase statt. Die One-Health-Stakeholder führen nur Gespräche untereinander und beziehen keine kritischen Stakeholder aus den Bereichen Tier-, Mensch- und Umweltgesundheit ein. Stakeholder aus den Bereichen Klima und Naturschutz sind in Gesprächen und Interaktionen im Rahmen von One Health so gut wie nicht vertreten. Während zwei der wichtigsten Stakeholder – Tiergesundheit und menschliche Gesundheit – an One-Health-Diskussionen beteiligt sind (Connectability Scores von 2,76 bzw. 1,44), beteiligen sich die Stakeholder aus den Bereichen Klima und Naturschutz kaum an Gesprächen und Interaktionen im One-Health-Bereich (Connectability Scores von 0,21 bzw. 0,33). Die politischen Entscheidungsträger sind von One Health losgelöst. In den Vereinigten Staaten, einem der mächtigsten und einflussreichsten Länder der Welt, sind die politischen Entscheidungsträger weitgehend von der One-Health-Diskussion distanziert (Connectability Score von 0,11).

Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, nutzte JPA Health den „Connectability Score" und eine Stakeholder-Analyse, um herauszufinden, wie effektiv verschiedene Stakeholder soziale Verbindungen aufbauen und Botschaften verbreiten. Ein Connectability Score von 1,0 oder höher bedeutet, dass die Botschaften wahrscheinlich eine größere Verbreitung finden werden. Werte im Bereich von 2,0 oder höher sind jedoch vorzuziehen, um die Reichweite der Botschaft zu erhöhen und allgemeines Bewusstsein zu schaffen.

„Wir haben diesen Bericht entwickelt, um die dringende Notwendigkeit zu unterstreichen, dass alle Stakeholder, einschließlich CEOs und Führungskräfte der obersten Managementebene, dem One-Health-Ansatz Priorität einräumen und bewusster daran arbeiten müssen, sowohl die Gesundheit von Mensch und Tier als auch die langfristige Nachhaltigkeit unseres Planeten zu schützen", so Carrie Jones, CEO von JPA Health. „Wir fordern die Führungskräfte der Wirtschaft auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich für eine sektorübergreifende Kommunikation und ein gemeinsames Engagement für eine gesündere Welt einzusetzen. Dies ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern eine strategische Voraussetzung für nachhaltigen, langfristigen unternehmerischen Erfolg."

Die in der Analyse von JPA Health festgestellten Lücken in der One-Health-Diskussion könnten auf verschiedene Weise geschlossen werden, u. a. durch eine integrierte und verbesserte Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, gezielte Kommunikationskampagnen, stärkere sektorübergreifende Partnerschaften und authentischere Bemühungen um Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion.

Der vollständige Bericht ist hier verfügbar.

Vorgehensweise

JPA Health nutzte sein proprietäres KI-gestütztes Insights-Tool GRETEL®, um die Daten sozialer Netzwerke im Zeitraum von August 2022 bis Juli 2023 zu analysieren. Aus dieser Analyse ergaben sich wichtige Erkenntnisse über den One-Health-Ansatz, u. a. hinsichtlich der Kommunikation zwischen den Bereichen Human-, Tier- und Umweltgesundheit. Obwohl One-Health-Initiativen globale Auswirkungen haben, zeigt der Bericht, dass die wichtigsten Stakeholder in den Bereichen Gesundheit, Medizin und Wissenschaft keine regelmäßigen und tiefgreifenden Gespräche über One Health führen. Der Bericht zeigt auch, dass nur eine begrenzte Kommunikation zwischen diesen Stakeholder stattfindet, was die dringende Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit bei der Bewältigung komplexer globaler Gesundheitsprobleme unterstreicht.

Informationen zu JPA Health

JPA Health ist eine preisgekrönte, unabhängige Full-Service-Agentur, die 2007 gegründet wurde. Die Agentur hat Niederlassungen in den USA und im Vereinigten Königreich und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, PR und Interessenvertretung an. JPA Health wurde kürzlich von PR Daily als Agentur des Jahres 2023 ausgezeichnet. Das Unternehmen spielt im Gesundheitssektor eine führende Rolle dank seiner preisgekrönten Arbeit bei der Entwicklung von Gesundheitskampagnen, die Veränderungen bewirken und messbare Ergebnisse liefern. Das Team von JPA Health setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.jpa.com.

Informationen zu GRETEL®

Die firmeneigene Präzisionskommunikationstechnologie GRETEL soll Anwendern helfen, sich in der komplexen Landschaft der Gesundheitskommunikation zurechtzufinden, indem sie datengestützte Erkenntnisse liefert, Trends identifiziert und die Präferenzen der Zielgruppen versteht. Durch die Analyse großer Datensätze können Motive, Trends und Präferenzen innerhalb bestimmter Gesundheitsthemen ermittelt werden, was die Entwicklung gezielter und effektiver Messaging-Strategien zur Ansprache der Zielgruppen ermöglicht.

Informationen zu One Health

One Health erkennt die Verflechtung von menschlicher Gesundheit, Tiergesundheit und Umweltgesundheit an. Seuchenprävention und Zoonoseüberwachung können das Risiko des Ausbruchs schwerer Krankheiten verringern. Die Gesundheit der Umwelt hat Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Abholzung, Umweltverschmutzung und Klimawandel haben Auswirkungen auf alle Bereiche von One Health. Wenn wir diese Themen ganzheitlich betrachten, können wir komplexe globale Gesundheitsprobleme angehen und zu besseren Ergebnissen für uns alle führen.1,2

Referenzen

Weltgesundheitsorganisation: WHO. One Health. https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. Veröffentlicht am 9. Mai 2022. Centers for Disease Control and Prevention. One Health Basics. Centers for Disease Control and Prevention. Veröffentlicht am 5. November 2018. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html DIE 17 ZIELE | Nachhaltige Entwicklung. https://sdgs.un.org/goals.

