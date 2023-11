Polizeieinsatz in Wien Simmering

Wien (OTS) - Auf einem Friedhof in Wien ist es in der Nacht auf heute in der Zeremonienhalle des neuen jüdischen Teils zu einem Brand gekommen.

Die genauen Umstände sind derzeit noch nicht bekannt und sind Gegen-stand laufender Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien ist vor Ort mit der Spurensicherung betraut.

Im Zuge der Ermittlungen wurden aufgesprühte nationalsozialistische Zeichen an der Außenmauer der Halle festgestellt. Das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist informiert und ermittelt auf Hochtouren.

