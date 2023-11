“Die Power von Upskilling”: Podium mit BM Alma Zadić, AK Wien, the female factor und Google Austria diskutiert zu Bildungschancen

An entscheidenden Punkten in meinem Leben waren es immer Frauen, die mich ermutigt haben, gewisse Schritte zu setzen und mich etwa für Stipendien zu bewerben oder in die Politik zu gehen und zu gestalten. Justizministerin Alma Zadić 1/4

Deshalb ist Diversität ein wichtiger Erfolgsfaktor. Justizministerin Alma Zadić 2/4

Österreich ist ein KMU-Land, das auf Innovation setzt. Digitales Know-How ist die grundlegende Basis hierfür. Christine Antlanger-Winter, Google Regional Director Österreich und Schweiz 3/4

Es braucht digitales Upskilling für Frauen in allen Branchen. Eva-Maria Burger, Leiterin Abteilung Frauen und Familie bei der Arbeiterkammer Wien 4/4

Wien (OTS) - Justizministerin Alma Zadić, Vertreterinnen von Google Austria, der Arbeiterkammer Wien und eine Google-Stipendiatin diskutierten gestern unter der Moderation von Mahdis Gharaei, CEO von 'the female factor', in Wien die aktuelle Lage rund um Bildungs- und Karrierechancen für weibliche Arbeitnehmende am Arbeitsmarkt. Der Tenor des Gesprächs im Rahmen von Googles Partnerinitiative “Google Zukunftswerkstatt - gemeinsam für Österreich”: Fachkräfte, Bildungschancen und konkrete Upskilling-Möglichkeiten für weibliche Arbeitnehmende in IT-relevanten Berufen werden immer stärker nachgefragt.



Österreichs Wirtschaft braucht Technologietalente



In Österreich sind 33 Prozent der MINT-Bachelor-Absolvent:innen Frauen. Tatsächlich liegt der Frauenanteil in Unternehmen mit hohem Bedarf an Technologietalenten allerdings nur bei acht Prozent. Gleichzeitig ist der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel eine akute Herausforderung, mit der sich im Jahr 2023 mehr als vier Fünftel der österreichischen Unternehmen konfrontiert sehen. Besonders ausgeprägt ist der Mangel im IT-Bereich sowie bei Stellen, die starke technologische Fähigkeiten erfordern.



Das Podium mit Moderatorin Mahdis Gharaei, CEO der internationalen Karriereplattform 'the female factor' war sich einig - der Schuh drückt am Arbeitsmarkt: Bis zu 3,9 Millionen Arbeitskräfte im Technologieumfeld fehlen der europäischen Wirtschaft bis 2027 laut einer McKinsey Studie, auch Österreich ist betroffen.* Speziell digitale Fähig- und Fertigkeiten seien in den kommenden Jahren immer mehr nachgefragt, immer mehr Arbeitgeber und Arbeitsplätze setzen grundlegendes digitales Know-how voraus.

Frauen-Allianzen und Diversität als Erfolgsfaktor



Justizministerin Alma Zadić ermutigte die Zuschauer:innen ihren Leidenschaften zu folgen und unterstrich die Wichtigkeit von Allianzen: „ An entscheidenden Punkten in meinem Leben waren es immer Frauen, die mich ermutigt haben, gewisse Schritte zu setzen und mich etwa für Stipendien zu bewerben oder in die Politik zu gehen und zu gestalten. “



Außerdem profitiere jedes Berufsfeld von Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder Biografie vielfältige Lebensrealitäten haben und diese dann in ihrer täglichen Arbeit auch mitdenken. " Deshalb ist Diversität ein wichtiger Erfolgsfaktor “, so die Justizministerin.

Google Austria: mehr als 1.000 Stipendien für IT-nahe Weiterbildungen



Aufgrund des großen Bedarfs nach digitalen Fähigkeiten startete Google in Österreich vor rund zwei Jahren das berufsorientierte Weiterbildungsprogramm in IT-nahen Bereichen mit Namen Google Career Certificates. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie the female factor, Co-Gastgeberin des Podiums, wie auch 4GameChangers und Fifteen Seconds werden kostenfreie Zugänge für IT-nahe Kurse von Google durch die Partner an ausgewählte Bewerber:innen in Österreich verteilt. Bisher wurden bereits über 1.000 „Career Certificates” zur Verfügung gestellt, wobei die Zahl von Jahr zu Jahr stark anstieg.

Bildung als Treiber von Innovation und digitaler Zukunft

Christine Antlanger-Winter, Google Regional Director Österreich und Schweiz, wie auch Eva-Maria Burger, Leiterin Abteilung Frauen und Familie bei der Arbeiterkammer Wien, betonten im Gespräch die anhaltende Notwendigkeit für Bildungsmöglichkeiten im digitalen Bereich, die für österreichische Arbeitnehmende leicht und ohne Vorkenntnisse zugänglich seien. Aus diesem Grund hat Google zusammen mit Partnern in den vergangenen Jahren in Weiterbildungsangebote in Österreich investiert: „ Österreich ist ein KMU-Land, das auf Innovation setzt. Digitales Know-How ist die grundlegende Basis hierfür. Die Career Certificates sind Googles Angebot, der starken Nachfrage nach neuen digitalen Fähigkeiten in Österreich nachzukommen.” Nach jahrelangem Engagement in der digitalen Bildung innerhalb der Initiative “Google Zukunftswerkstatt Österreich” seien bereits viele positive Ergebnisse zu beobachten - das Angebot für zertifizierte Berufsabschlüsse in den fünf Bereichen UX Design, IT Support, Data Analytics, Project Management und Digital Marketing habe schon mehrfache Umschulungen bei Career Certificate Absolvent:innen ermöglicht: „Ich freue mich sehr für jede einzelne Absolventin über den Erfolg des Programms und unserer Partnerschaft. Aber auch darüber, dass wir Österreich als Ganzes im Bereich Digital weiter stärken und somit ein Stück weit zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen können”, so Antlanger-Winter.



„ Es braucht digitales Upskilling für Frauen in allen Branchen. Einerseits, um in den technischen Jobs stärker Fuß fassen und die digitale Zukunft mitgestalten zu können. Andererseits auch, um digitale Unterstützung für Berufe zugänglich zu machen, die heute noch nicht als technische Berufe gelten. Digitalisierung kann etwa im Bereich Pflege, Dienstleistung oder Bildung unterstützen.“, so Burger.

Ein Weiterbildungsangebot für alle Frauen



Mahdis Gharaei, Mitgründerin und CEO von the female factor, betonte: „Die Kooperation mit Google setzt neue Maßstäbe, um Frauen in ihrer Karriere gezielt zu fördern. Das Weiterbildungsangebot ist so konzipiert, dass es für jeden offen ist – ob Studentin, Expat, im Mutterschutz oder auf der Suche nach einem Berufswechsel. Dies ist mehr als nur Weiterbildung; es ist ein Katalysator für den Wandel in der Arbeitswelt. Wir freuen uns auf viele weitere Erfolgsgeschichten."

“Google Career Certificates” als Beschleuniger für die Karriere



Google-Stipendiatin Elena Drakulevska, die in Wien wohnhafte Absolventin eines kürzlich abgeschlossenen “Google Career Certificates” beim Thema ‘UX Design’, gab ihre Erfahrungen aus der Upskilling-Initiative aus erster Hand in die Runde. Die Weiterbildungsteilnehmerin begann ihr frisch erworbenes Wissen im Bereich UX Design auf die Datenanalyse und Berichterstattung anzuwenden. Sie fand nicht nur einen neuen Job, sondern wurde auch eine Fürsprecherin dieses Themas mit Vorträgen demnächst auf globalen Datenkonferenzen. Sie will mit ihrer Geschichte andere Frauen inspirieren, sich weiterzubilden und in ihre Karrieren und in sich selbst zu investieren. So ist sie der Überzeugung, dass die Google-Zertifikate einen ausgezeichneten Weg bieten, um dieses Ziel zu erreichen.

Was Elena besonders an dem Programm schätzt, ist die Flexibilität, die den Teilnehmern ermöglicht, ihr eigenes Tempo während des sechsmonatigen Lehrplans festzulegen. Am Podium drückte sie ihre Begeisterung für das Programm aus: „Es ist wahrscheinlich die beste Online-Schulung, die ich in meinem Leben absolviert habe, und ich habe schon einige Kurse besucht. Es ist die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis, bei der man an realen Projekten arbeitet und den gesamten UX-Design-Prozess mehrmals von Anfang bis Ende anwendet! Es ist einfach erstaunlich."



In Österreich sind die “Google Career Certificates” Teil der von Google Austria in 2020 gestarteten Partner-Initiative “Google Zukunftswerkstatt – Gemeinsam für Österreich. In den kostenlosen Trainings lernen jedes Jahr mehr als 25.000 Teilnehmer*innen aus Österreich wichtige Kompetenzen für das Arbeiten in digitalen Berufsfeldern.

Weitere Informationen zu den Kursinhalten finden Sie auf der Webseite des Trainingsangebots.

Die Podiumsdiskussion steht auf dem YouTube Kanal der Google Zukunftswerkstatt zum Nachhören zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Samuel Leiser

Pressesprecher B2B

Google Austria / Schweiz



The Skills Group GmbH

Josephine Ziegler

+43 1 505 26 25 - 60

google.presse @ skills.at