SPÖ verurteilt antisemitischen Brandanschlag auf jüdischen Friedhof aufs Schärfste

Anschlag ist schockierender Akt der Gewalt – Täter müssen rasch ausgeforscht und rigoros bestraft werden – Babler bekräftigt volle Solidarität mit jüdischer Gemeinschaft

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ verurteilt den antisemitisch motivierten Anschlag auf den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs aufs Schärfste und spricht der jüdischen Gemeinschaft die volle Solidarität aus. „Der Brandanschlag auf den jüdischen Friedhof und die Schändung der Außenmauer durch das Anbringen von Hakenkreuzen ist ein schockierender Akt der Gewalt, der rasch aufgeklärt und rigoros bestraft werden muss“, so SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler. „Antisemitismus, Hass und Gewalt haben in Österreich keinen Platz. Der Schutz der jüdischen Community muss oberste Priorität haben. Wir stehen Seite an Seite mit allen Jüdinnen und Juden. Niemals wieder ist jetzt“, so Babler heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls

