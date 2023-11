FPÖ – Stumpf: Peinliche Daueranbiederung VP-Mahrers an SPÖ-Ludwig

„Möge unser bester Mann bei der Wiener ÖVP, Karl Mahrer, noch lange im Amt bleiben.“

Wien (OTS) - „Die Daueranbiederung vom Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer an SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Wenn Mahrer jetzt schon den Pflichtverteidiger für den Bürgermeister spielt und lediglich den Voyeur der Missstände im roten Wien gibt, dann hat sich diese ÖVP in ihrer Oppositionsrolle selbst aufgegeben. Wir wünschen uns, dass Karl Mahrer trotz der immer stärker werdenden internen Kritik an seiner Person noch sehr lange in seinem Amt bleibt, denn er ist unser bester Mann bei der Wiener ÖVP. Also, Glück auf, lieber Karl Mahrer!“, so der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, Michael Stumpf, in einer knappen Reaktion auf Mahrers Kommentierung eines humorvollen Halloween Tweet des Wiener FPÖ-Chefs Dominik Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

presse @ fpoe-wien.at