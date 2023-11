ORF-„matinee“ à la française: „Der Geschmack Europas – Die Gironde“ und „Albert Camus – Eine Ikone des Widerstands“

Außerdem: „Die Kulturwoche“ – am 5. November ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zu einer französischen „matinee“ lädt ORF 2 am Sonntag, dem 5. November, um 9.05 Uhr: So erkundet zunächst eine Ausgabe der ORF-Reihe „Der Geschmack Europas“ die kulturkulinarisch interessante Region Gironde im Südwesten des Landes, danach würdigt die Dokumentation „Albert Camus – Eine Ikone des Widerstands“ (9.50 Uhr) den französischen Nobelpreisträger und einen der prägendsten Intellektuellen des vergangenen Jahrhunderts anlässlich dessen 110. Geburtstags. Den von Peter Schneeberger präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps.

„Der Geschmack Europas – Die Gironde“ (9.05 Uhr)

Auf der Suche nach dem Geschmack Europas stehen diesmal die Landschaften und Küchen der Gironde im Mittelpunkt. Regisseur Martin Traxl und Präsentator Lojze Wieser begeben sich in die Region im Südwesten Frankreichs, die geprägt ist von der Nähe zum Atlantik, den atemberaubenden Weinbergen und jahrhundertealten Châteaux sowie dem allgegenwärtigen französischen Charme. In Bordeaux, der Hauptstadt der Gironde, wurde mit der „Cité du Vin“ dem kulinarischen Aushängeschild der Gegend, dem Wein, ein Museum gewidmet und durch den futuristischen Bau auch architektonisch ein Denkmal gesetzt. Auch abseits des Rebensafts gibt es hier viele kulinarische Spezialitäten und Gerichte „à la Bordelaise“ zu entdecken, wie zum Beispiel die süßen Cannelés, deren Entstehungsgeschichte auch mit der Weinproduktion in Zusammenhang steht, oder die Crevettes blanches, die weißen Garnelen, die hier noch vom letzten Crevetten-Fischer in Reusen in der Garonne gefangen werden und am besten gleich fangfrisch am Boot genossen werden sollten.

In Saint-Émilion mit seiner außergewöhnlichen, in Stein gehauenen, monolithischen Kirche, trifft man in den Bäckereien auf die Urform der Macarons, die dort heute noch nach jahrhundertealtem Rezept gebacken werden. Die Stadt Bazas, südwestlich von Bordeaux gelegen, ist wiederum namensgebend für eine seltene Rindergattung, die hier immer noch gezüchtet wird: das Bazadaise-Rind, das früher als Arbeitstier gehalten wurde und heute ob seiner hervorragenden Fleischqualität immer mehr Beachtung findet. Schließlich lockt das Bassin d’Arcachon Feinschmecker:innen mit Austern sowie Naturliebhaber:innen mit der größten Wanderdüne Europas, der Dune du Pilat.

„Albert Camus – Eine Ikone des Widerstands“ (9.50 Uhr)

Romancier, Journalist, Dramatiker: Albert Camus war ein Rebell, der den Totalitarismus und alle Formen von Tyrannei und Unterdrückung ablehnte. Der Philosoph, der am 7. November 1913 geboren wurde und 1957 den Nobelpreis für Literatur erhielt, ist nach wie vor einer der weltweit meistgelesenen französischen Schriftsteller und heute aktueller denn je. Seine Texte werden auf Wände gesprayt und in Rock-und Rap-Songs zitiert, er ist Inspiration für nachfolgende Generationen und eine Ikone der Pop-Kultur.

Aber wie konnte der Franko-Algerier, der äußerst einfachen Verhältnissen entstammte, sich zu einem der prägenden Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus entwickeln?

Die Dokumentation von Fabrice Gardel und Mathieu Weschler zeichnet Camus’ Kämpfe und sein Engagement nach und enthüllt wenig bekannte Aspekte seines persönlichen Lebens, die einen Schlüssel zum Verständnis seines Werks darstellen.

Albert Camus war ein großzügiger Bonvivant, der seinen Kreis inspirierte, aber seine Angehörigen – insbesondere seine Ehefrau – durch wechselnde Affären brüskierte und vor große Herausforderungen stellte. Er war ein kompromissloser Kämpfer für Gerechtigkeit, der mit spitzer Feder gegen die Ungeheuerlichkeiten des Zweiten Weltkriegs anschrieb und sich damit im Widerstand großen Gefahren aussetzte.

Der Film beschreibt seinen Werdegang vom überaus begabten Schüler zum Nobelpreisträger und beleuchtet dabei auch seine Förderer und Widersacher sowie die wechselhafte Freundschaft zu seinem Kollegen und Rivalen Jean-Paul Sartre. Die Doku zeigt bisher unveröffentlichte Bilder und eindrucksvolle Berichte seiner Tochter Catherine Camus, des Rappers Abd Al Malik und des Philosophen Raphaël Enthoven.

