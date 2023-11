„Silvia kocht“ mit Lehrabschluss – ab 6. November in ORF 2

Silvia Schneider steht mit ihrem Lehrherrn und Haubenkoch Christian Göttfried in der TV-Küche und feiert ihre bestandene Prüfung

Wien (OTS) - Es ist offiziell – Silvia Schneider ist nun auch gelernte Köchin! In „Silvia kocht“ steht sie von Montag, dem 6., bis Donnerstag, den 9. November 2023, jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 in neuen Folgen mit dem frischen Lehrabschluss in der Tasche neben ihrem Lehrherrn Christian Göttfried in der TV-Küche. Still und heimlich hat sie in den vergangenen Jahren eine Kochlehre bei dem Drei-Hauben-Koch absolviert. Christian Göttfried betreibt mit seiner Frau Simone seit November 2015 das Restaurant und Hotel Göttfried in der Linzer Innenstadt. Seine Küche zeichnet sich durch internationale Speisen mit regionalem und mediterranem, aber auch französischem Touch aus. Dabei ist man stets auf Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte bedacht und kocht sowohl regional als auch saisonal. Am Freitag, dem 10. November, wirft „Silvia kocht“ einen Blick hinter die Kulissen in der Haubenküche bei Lehrherr Christian Göttfried, begleitet Silvia bei den Prüfungsvorbereitungen sowie zur Lehrabschlussprüfung und macht außerdem einen Abstecher in die Linzer Altstadt, wo das Pflasterspektakel eine gelungene Abwechslung zum Prüfungsstress bietet.

Silvia Schneider: „Das Versteckspiel hat damit ein Ende und es macht mich stolz, nun zu dieser Gilde gehören zu dürfen. Es war neben der Arbeit kein leichter Weg für mich, aber einer, den ich unbedingt gehen wollte. Es war jede Mühe wert und ich möchte keine Sekunde missen. Die Zusammenarbeit mit den jungen Lehrlingen hat mir besonders großen Spaß gemacht.“

Die Rezepte der Woche:

Montag, 6. November: Ganslwrap; Kürbissalat mit getrockneten Feigen Dienstag, 7. November: Linsenbällchen mit Erdnussbutter; Crêpes Suzette

Mittwoch, 8. November: Gnocchi mit Spinat, Mascarpone und Maroni; Sauerkraut-Süßkartoffel-Suppe mit wachsweichem Ei und Kren Donnerstag, 9. November: Fasanbrust im Speckmantel; Bratapfel Freitag, 10. November: Weißbrot, Tortellini mit Trüffel-Ricotta-Füllung

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

