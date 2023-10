Bundesministerin Raab besucht neues „Integrationsservice für Fachkräfte“

Integrationsangebote für Fachkräfte und Unternehmen zum Leben und Arbeiten sowie zum Deutschlernen in Österreich

Wien (OTS) - Die im Regierungsprogramm festgeschriebene Koordinationsstelle des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für Integrationsmaßnahmen für qualifizierte Zuwanderung und Schlüsselarbeitskräfte hat als „Integrationsservice für Fachkräfte“ im Oktober ihren Betrieb aufgenommen. Am 31.10. besuchte Integrationsministerin Susanne Raab das Integrationsservice, das als zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und ihre Familien sowie für Unternehmen dient. Geboten werden Informationen, Beratungen und Veranstaltungen zur Vorintegration sowie zum Leben und Arbeiten in Österreich und zu ÖIF-Deutschlern-Angeboten. Im Sinne einer Beratungsdrehscheibe wird österreichweit auch auf bestehende regionale und überregionale Angebote verwiesen. Für Unternehmen stehen beim Integrationsservice Weiterbildungen und Deutschlernangebote zur Verfügung, um ausländische Fachkräfte in Österreich zu halten und bei ihrer Integration zu unterstützen.

Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien:

„Ganz Europa leidet derzeit unter einem eklatanten Fachkräftemangel und auch in Österreich gibt es aktuell rund 220.000 offene Stellen. Wir müssen alle Potenziale im Inland nützen aber gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, um qualifizierte Fachkräfte nach Österreich zu bekommen. In diesem Zusammenhang spielt die Integration eine wesentliche Rolle, wenn wir die besten und qualifiziertesten Menschen zu uns holen wollen und diese auch bei uns behalten wollen. Daher haben wir nun das beim ÖIF angesiedelte bundesweite Integrationsservice für Fachkräfte gegründet, das Menschen bereits vor dem Ankommen in Österreich z.B. mit Online-Deutschkursen und -Beratungen serviciert. Dieser Schritt vervollständigt die Maßnahmen der Regierung, qualifizierte Fachkräfte nach Österreich zu holen. Denn grundsätzlich gilt: Es braucht mehr qualifizierte Zuwanderung und weniger Zuwanderung ins Sozialsystem. Die Umsetzung des Integrationsservice für Fachkräfte wurde bereits im Regierungsprogramm verankert und hier können wir wieder einen Punkt abhaken.“

Alexander Dubowy, Leiter Integrationsservice für Fachkräfte:

„Der Integrationsservice unterstützt ausländische Fachkräfte und ihre Angehörigen bei der Integration in Österreich und arbeitet auch mit Unternehmen zusammen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen, um Deutschkurse vor Ort durchzuführen. Gemeinsam mit Partnerorganisationen wurde dazu ein breites Angebot an Beratungen, Seminaren und Kursen entwickelt.“

Veronika Wolf, Geschäftsführerin Club International:

„Als Club International, welcher seit Jahren das Expatriate Management im Auftrag unserer steirischen Mitgliedsbetreibe erfolgreich betreibt, begrüßen wir alle Aktivitäten, die den qualifizierten Zuzug unterstützen. Wenn wir uns alle auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und diese weiterentwickeln, entstehen einzigartige Synergien, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes mitabsichern. In diesem Sinne freuen wir uns auf mögliche Kooperationen mit dem ÖIF, wie z.B. insbesondere im Bereich des Spracherwerbs.“

Christian Schirlbauer, Generalsekretär Bund Österreichischer Tourismusmanager:

„Wir freuen uns, mit dem ÖIF zusammenzuarbeiten, um die Integration von Mitarbeitern aus verschiedenen kulturellen Hintergründen in der Tourismusbranche zu fördern. Deutschkurse spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie nicht nur die Arbeitsfähigkeiten der Mitarbeiter verbessern, sondern auch das Verständnis für die österreichische Kultur und Tradition stärken.“

Umfangreiches Angebot für Fachkräfte

Zur Unterstützung von qualifizierten Zuwander/innen und Fachkräften bietet die ÖIF-Servicestelle:

Information, Beratung und Vernetzung

Informationen zu zentralen Themen des Lebens und Arbeitens in Österreich für Fachkräfte und Familienangehörige, etwa auch zum Kindergarten- und Schulwesen. Einschlägige Beratungsangebote werden auch in Kooperation mit einer Reihe von Partnerorganisationen angeboten. Orientierungsveranstaltungen unterstützen beim Kennenlernen Österreichs sowie beim Aufbau eines persönlichen und beruflichen Netzwerks.





Beratung zu Deutschlerngeboten für Fachkräfte mit einem Schwerpunkt auf berufsspezifischen, berufsbegleitenden und digitalen Deutschlern-Angeboten sowie zeit- und ortsunabhängigen Selbstlernangeboten. Deutschlernangebote können auch direkt in Unternehmen mit entsprechendem Bedarf bereitgestellt werden.





Das Integrationsservice unterstützt mittels Informationen zu Anlaufstellen, Verfahren sowie zu Kosten und berät bei der Anerkennung von im Ausland erworbener Qualifikationen.



Orientierung und Weiterbildung zum Leben und Arbeiten in Österreich

Seminare zum Leben und Arbeiten in Österreich mit Informationen zu Bereichen des öffentlichen wie privaten Lebens in Österreich wie Berufsanerkennung, Schul- und Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt, Kultur und Zusammenleben in Österreich. Die Seminare werden gemeinsam mit Partnerorganisationen angeboten.





Angebote für Unternehmen



Neben einem umfangreichen Angebot für Fachkräfte serviciert die ÖIF-Servicestelle auch Unternehmen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen: Das Integrationsservice informiert über bereitstehende Angebote und unterstützt Unternehmen dabei, betriebliche Maßnahmen zur sozialen und sprachlichen Integration von ausländischen Fachkräften zu etablieren. Die ÖIF-Servicestelle bietet Unternehmen auch bedarfsorientierte Deutschkurs- und Weiterbildungsangebote, damit Unternehmen möglichst gut mit internationalen Fachkräften arbeiten können.

Im Sinne praxistauglicher Lösungen für Integrationsthemen in Unternehmen vermittelt das Integrationsservice Expert/innen aus der Wirtschaft und bestehende Best Practices an Unternehmen. Auch eine Reihe an Initiativen zur Arbeitsmarktintegration steht für Unternehmen zur Verfügung, etwa die ÖIF-Karriereplattformen, bei der Unternehmen ihre offenen Stellen Arbeitssuchenden aus ÖIF-Deutschkursen vorstellen können.

Individuelle Angebote zur Förderung der Integration in Unternehmen erhalten Interessierte via Mail unter fachkraft @ integrationsfonds.at

Das Integrationsservice bündelt regionale und internationale Best Practices

In Kooperation mit dem Österreich Institut und der Austrian Business Agency werden nicht-österreichische Fachkräfte auch im Ausland über die Arbeitswelt und das Leben in Österreich informiert. Das Integrationsservice steht in Austausch mit internationalen Pendants wie etwa dem Hamburg Welcome Center und kanadischen Beratungseinrichtungen für internationale Fachkräfte.

Das Integrationsservices für Fachkräfte ist in der Garnisongasse 3 im 9. Wiener Gemeindebezirk angesiedelt, die Beratungsangebote für qualifizierte Fachkräfte und Unternehmen stehen darüber hinaus auch an den ÖIF-Integrationszentren in allen Landeshauptstädten zur Verfügung und werden auch digital angeboten.

Alle Informationen zum Integrationsservice, seinen Angeboten sowie zu Kontaktmöglichkeiten unter www.integrationsfonds.at/integrationsservice

