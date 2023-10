ÖAMTC: Schlechtwettereinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen

Hängengebliebene Fahrzeuge in höheren Lagen – Kettenpflichten, Erdrutsch auf der A13, Wintersperren

Wien (OTS) - Am späten Dienstagvormittag kam es in höheren Lagen zu Verkehrsbehinderungen. „Ohne Winterreifen soll man derzeit keinesfalls Fahrten über höhere Lagen antreten. Wegen Schneefalls bleiben über den Felbertauern (P1) immer wieder Fahrzeuge hängen. Über die Großglockner Hochalpenstraße und die Gerlos Alpenstraße wurde schon Kettenpflicht verhängt“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Neben dem Erdrutsch auf der A13, die derzeit im Bereich Brennersee nur einspurig passierbar ist, kam es durch die Schneefälle auch zu einer weiteren Wintersperre. „In der Steiermark wurde der Sölkpass (L704) gesperrt. Zu den schon geltenden Wintersperren über Timmelsjoch (B186) in Tirol und Malta Hochalmstraße in Kärnten wird am Montag außerdem der Staller Sattel (L25) dazu kommen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage:

https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im

verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner

https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps.

