Ardonagh erweitert globales Portfolio mit der Übernahme der ASSEPRO

«ASSEPRO ist ein ambitioniertes Unternehmen, das mit seinem Engagement für hohe Wachstumsraten und herausragende Kunden-Serviceleistungen überzeugt. Die lokalen Marktkenntnisse und Netzwerke von ASSEPRO werden für uns eine Ergänzung von unschätzbarem Wert sein und uns beim weiteren Aufbau strategischer Partnerschaften zur Stärkung unserer globalen Präsenz unterstützen.Die Kombination der nachweislichen Erfolgsgeschichte von ASSEPRO im Bereich Fusionen und Übernahmen mit der Vision und den innovativen Lösungen von Ardonagh wird viele neue Chancen eröffnen, um den Mehrwert für unsere Kunden in ganz Europa zu steigern.» Connor Brenan 1/3

«Durch die Expertise und dem Know-how von Ardonagh, einem international höchst erfolgreich wirtschaftenden Unternehmen, erhalten wir neue Perspektiven und Herangehensweisen und können so unseren Wachstumsplan noch effizienter und serviceorientierter umsetzen. Daher konnte die Entscheidung, den angestrebten Wachstumskurs mit Ardonagh fortzuführen, bereits in einer sehr frühen Phase getroffen werden. Ähnliche Unternehmenskulturen, geteilte Werte und Ambitionen machen uns zu einem noch schlagkräftigeren Team.» Gerhard Ulmer 2/3

«Die Integration von ASSEPRO festigt unsere Position in Europa und legt den Grundstein für eine weitere Plattform in mehreren Regionen, die für unsere Wachstumspläne entscheidend sind. Dieser Deal markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Wertschöpfungsgeschichte, da er hochwertige Erträge zu unserem Portfolio hinzufügt und ein engagiertes Führungsteam einschließt, das zu bedeutenden Anteilseignern bei Ardonagh wird. Wir freuen uns, das gewählte Zuhause für dieses ansprechende und angesehene Unternehmen zu sein und heißen unsere neuen Kollegen herzlich willkommen.» David Ross 3/3

Österreich (OTS) - Wien, 31. Oktober 2023 - The Ardonagh Group («Ardonagh») übernimmt die ASSEPRO, den größten unabhängigen Versicherungsbroker für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz mit weiteren Niederlassungen in Österreich und in Liechtenstein.

Mit 300 Mitarbeitenden an über 24 Standorten bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungs-, Risiko-, Vorsorge- und Rechtsberatung. ASSEPRO ist der größte Versicherungsmakler für Ärzteversicherungen in Österreich.

Mit einem jährlich verwalteten Prämienvolumen von CHF 1.2 Milliarden, ist das Unternehmen in den letzten Jahren durch eine Kombination aus organischem Wachstum und gezielten Fusionen und Übernahmen in der Schweiz und Österreich erheblich gewachsen. Seit 2017 hat ASSEPRO die Übernahme und Integration von über 20 Gesellschaften erfolgreich abgeschlossen und auf diese Weise ihre Expansion vorangetrieben.

Mit der Akquisition von ASSEPRO baut Ardonagh ihre Präsenz in Europa mit bestehenden Geschäftstätigkeiten in Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Zypern weiter aus und untermauert damit ihre Position als einen der etablierten Marktführer im weltweiten Versicherungsbrokergeschäft.

CEO Jon Samuel Plotke wird auch in Zukunft an der Spitze von ASSEPRO stehen und das Unternehmen gemeinsam mit seinem bewährten Managementteam leiten. Die ASSEPRO Österreich steht damit weiterhin unter der Leitung von Gerhard Ulmer.

Conor Brennan, Executive Chairman der internationalen Plattform von Ardonagh, erklärte: «ASSEPRO ist ein ambitioniertes Unternehmen, das mit seinem Engagement für hohe Wachstumsraten und herausragende Kunden-Serviceleistungen überzeugt. Die lokalen Marktkenntnisse und Netzwerke von ASSEPRO werden für uns eine Ergänzung von unschätzbarem Wert sein und uns beim weiteren Aufbau strategischer Partnerschaften zur Stärkung unserer globalen Präsenz unterstützen.Die Kombination der nachweislichen Erfolgsgeschichte von ASSEPRO im Bereich Fusionen und Übernahmen mit der Vision und den innovativen Lösungen von Ardonagh wird viele neue Chancen eröffnen, um den Mehrwert für unsere Kunden in ganz Europa zu steigern.»

Gerhard Ulmer, Geschäftsführer der ASSEPRO Österreich, zu der Übernahme von Ardonagh: «Durch die Expertise und dem Know-how von Ardonagh, einem international höchst erfolgreich wirtschaftenden Unternehmen, erhalten wir neue Perspektiven und Herangehensweisen und können so unseren Wachstumsplan noch effizienter und serviceorientierter umsetzen. Daher konnte die Entscheidung, den angestrebten Wachstumskurs mit Ardonagh fortzuführen, bereits in einer sehr frühen Phase getroffen werden. Ähnliche Unternehmenskulturen, geteilte Werte und Ambitionen machen uns zu einem noch schlagkräftigeren Team.»

CEO der The Ardonagh Group, David Ross, ergänzte: «Die Integration von ASSEPRO festigt unsere Position in Europa und legt den Grundstein für eine weitere Plattform in mehreren Regionen, die für unsere Wachstumspläne entscheidend sind. Dieser Deal markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Wertschöpfungsgeschichte, da er hochwertige Erträge zu unserem Portfolio hinzufügt und ein engagiertes Führungsteam einschließt, das zu bedeutenden Anteilseignern bei Ardonagh wird. Wir freuen uns, das gewählte Zuhause für dieses ansprechende und angesehene Unternehmen zu sein und heißen unsere neuen Kollegen herzlich willkommen.»

Ardonagh wird die Finanzierung dieser Transaktion aus vorhandenen Ressourcen und Eigenkapital sicherstellen, was zu einer Gesamtbewertung von Ardonagh von mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar führen wird.

Über ASSEPRO Österreich

ASSEPRO Österreich ist ein Versicherungsmakler mit Hauptsitz in Wien und weiteren Standorten in Salzburg. Zu den Kernleistungen zählt die Erarbeitung von individuellen und massgeschneiderten Versicherungslösungen, basierend auf den Herausforderungen und dem Marktumfeld ihrer Kund:innen. Dabei greift ASSEPRO auf die langjährige Erfahrung und das fundierte Expertenwissen ihres Spezialistenteams zurück. Die ASSEPRO Österreich GmbH ist Teil der ASSEPRO AG, dem führenden Versicherungsbroker in der Schweiz für kleine und mittlere Unternehmen. Mit über 20 Standorten in der Schweiz, Liechtenstein und Österreich befindet sich immer eine Anlaufstelle für Kund:innen ganz in der Nähe. Diese Nähe und die persönliche Beziehung zu Kund:innen schafft Verbundenheit und bildet die Basis für gegenseitiges Vertrauen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

www.assepro.com

www.assepro.at

Über The Ardonagh Group

Ardonagh Group ist die grösste unabhängige Versicherungsvertriebsplattform des Vereinigten Königreichs und gehört weltweit zu den 20 führenden Maklern. Wir sind ein Zusammenschluss erstklassiger unternehmerischer und spezialisierter Marken mit einem Netzwerk von mehr als 200 Standorten und insgesamt über 10’000 Mitarbeitenden. In unserem Portfolio bieten wir ein breit gefächertes Angebot an versicherungsbezogenen Produkten und DL über die gesamte Wertschöpfungskette im Vereinigten Königreich, in Irland und auf weiteren internationalen Märkten an. Von komplexen multinationalen Unternehmen bis hin zu Einzelpersonen, die persönliche Versicherungspolicen abschließen – unser Verständnis für die Gemeinschaften, die wir betreuen, zusammen mit unserer Größe und Breite ermöglicht es uns, mit unseren Versicherungspartnern zusammenzuarbeiten, um eine breite Palette von Produkt- und Risikolösungen anzubieten, die den Kundenbedürfnissen entsprechen.



www.ardonagh.com

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt

ASSEPRO Österreich GmbH

+ 43 01 402 68 34

office @ assepro.at



www.assepro.com

www.assepro.at

www.ardonagh.com