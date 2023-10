Erfolg bei der Viennale mit zwei ORF-kofinanzierten Filmen

Auszeichnungen für „Europa“ und „Rickerl“

Wien (OTS) - Bei der diesjährigen Viennale, die heute, am 31. Oktober 2023, zu Ende geht, werden zwei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktionen ausgezeichnet. Der Spezialpreis der Jury des Wiener Filmpreises geht an „Europa“. Filmemacherin Sudabeh Mortezai schickt darin eine junge Managerin für den gleichnamigen multinationalen Konzern auf den Balkan, um Philanthropie und Investitionen in unterentwickelten Regionen zu fördern – zumindest dem Anschein nach. Mit u. a. Lilith Stangenberg, Jetnor Gorezi, Steljona Kadillari und Mirando Sylari. Den „Erste Bank Filmpreis“ erhält Adrian Goigingers „Rickerl“ über einen von Voodoo Jürgens verkörperten Straßen- und Beislmusiker, der am Existenzminimum lebend versucht, mit seinen persönlichen, emotionalen Liedern Erfolg zu haben, sich dabei aber immer wieder selbst im Weg steht. In weiteren Rollen sind u. a. Ben Winkler, Agnes Hausmann und Nicole Beutler zu sehen. Alle Preise werden heute im Rahmen der Viennale-Abschlussgala im Gartenbaukino verliehen.

