22. Bezirk: „Swobodas Swing Trio“ am Samstag im Stadl

Wien (OTS/RK) - Der exzellente Klarinettist Herbert Swoboda, Jahrgang 1966, zählt zu den Größen der heimischen Jazz-Szene und absolviert Konzerte in aller Welt. Am Samstag, 4. November, ist der Musik-Profi mit der All-Star-Band „Swobodas Swing Trio“ im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) zu hören. Um 19.00 Uhr geht der schwungvolle Jazz-Abend los. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Zuhörer*innen sind dennoch willkommen. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Karten-Bestellung per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Gemeinschaftlich mit den kongenialen Instrumentalisten Martin Spitzer (Gitarre) und Martin Treml (Bass) widmet sich Herbert Swoboda im Trio den „Klassikern“ der Swing-Ära und zu Unrecht nicht mehr geläufigen Kompositionen. Jazz-Fachleute loben die anspruchsvollen Arrangements und Improvisationen der Formation. Neben seinen Auftritten in Österreich, Deutschland und der Schweiz hat Swoboda schon in Nordamerika, China und anderen fernen Ländern gespielt. Details im Internet: www.herbertswoboda.at.

Über die Gastspiele sonstiger Künstler*innen im „Kultur-Stadl“ informiert die Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Außerdem ist der freiwillig aktive Vereinsobmann, Christian Langhammer, via E-Mail erreichbar: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at