„texte & töne festival 23“ des ORF Vorarlberg

Neue Musik und Literatur aus der Region am 4. November 2023 im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, dem Ensemble plus und der literatur:vorarlberg lädt der ORF Vorarlberg am 4. November zum „texte & töne festival 23“ ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein. Diese besondere Veranstaltung bietet eine einzigartige Mischung aus neuer Musik und regionaler Literatur, wobei die Besucherinnen und Besucher in entspannter Atmosphäre die Kunstschaffenden durch Interviews und die Kunstwerke barrierefrei erleben können. Als prominenter Gast ist der renommierte zeitgenössische Komponist Georg Friedrich Haas aus New York angesagt.

Musikalische Vielfalt und internationale Gäste

Unter der Leitung des in Südafrika geborenen Künstlers Xandi van Dijk wird das Stück „Ixesha: Ke Nako – Scenes from the Motherland“ des südafrikanischen Komponisten Mokale Koapeng uraufgeführt. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine spielt das Symphonieorchester Vorarlberg „Stille Musik“ des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov, der nach Ausbruch des Krieges nach Deutschland geflohen ist. „In der aktuellen Situation rufe ich nicht zur Stille auf, es ist genau umgekehrt. Alles, was mich zu einem Menschen macht, was in mir menschlich ist, schreit in mir; ich muss so laut werden, wie ich nur kann“, sagte er im März 2023 der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Literarische Beiträge und zugängliche Künstler

Neben Musik ist Literatur die zweite Säule dieses ORF-Vorarlberg-Festivals. Die heimischen Autoren Mathias Müller, André Pilz und Ann Kathrin Ast lesen aus ihren Texten. Ein zentraler Bestandteil des „texte & töne festivals 23“ sind die informativen Gespräche. Die ORF-Moderatorinnen Jasmin Ölz und Eva Teimel führen vor den Konzerten und Lesungen Interviews mit den jeweiligen Künstlern. So sind die Gäste gut informiert und können von einem Programmpunkt zum nächsten flanieren oder zwischendurch auch eine Pause einlegen.

Das „texte & töne festival 23“ am 4. November dauert von 15.00 bis 23.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Der ORF Vorarlberg zeichnet diese einzigartige Veranstaltung auf, zu hören ist sie am 12. Dezember 2023 ab 19.30 Uhr in Ö1.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es erfüllt uns mit Freude, hochkarätige zeitgenössische Musik und Literatur in einer besonderen Gesamtkomposition live im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg und natürlich über unsere Medien einem anspruchsvollen Publikum präsentieren zu dürfen.“

Jasmin Ölz, Koordinatorin Kultur ORF Vorarlberg: „Das ‚texte & töne festival 23‘ ist mit seinen Uraufführungen maßgeschneidert für den ORF Vorarlberg. Es gehört zu unseren Kernaufgaben, neue Musik und aktuelle Literatur zu vermitteln und zu fördern. Besonders freut es mich, den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, Georg Friedrich Haas, bei diesem Festival begrüßen zu dürfen.“

