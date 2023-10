150 EURO PRO KIND: DER KINDERBETREUUNGS-BONUS DER AK NIEDERÖSTERREICH

AK NÖ-Wieser: Ab 1. November können AK-Mitglieder für den Bonus ansuchen

St. Pölten (OTS) - Ganztägige Bildung und Betreuung bleibt in Niederösterreich noch immer eine Kostenfrage. Für die Betreuung durch Tageseltern, aber auch für die Betreuung am Nachmittag in Kindergärten oder Tagesbetreuungseinrichtungen müssen Eltern in Niederösterreich weiterhin zahlen, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Für viele Eltern - insbesondere Mütter - zahlt es sich oft schlicht nicht aus, kostenpflichtige (Nachmittags-) Betreuung in Anspruch zu nehmen um das Erwerbsausmaß zu erhöhen. "Die AK Niederösterreich setzt dieser Entwicklung etwas dagegen und unterstützt ihre Mitglieder mit dem neuen Kinderbetreuungsbonus in Höhe von 150 Euro für jedes Kind", so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser. Außerdem fordert die AK erneut leistbare Kinderbildung- und –betreuung sowie einen Rechtsanspruch auf einen Bildungs- und Betreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag.

„Mit dem AK-Kinderbetreuungsbonus wollen wir Familien entlasten, die Bildungschancen von Kindern erhöhen und Frauen bei der Entscheidung für eine Existenz sicherndes Erwerbsausmaß unterstützen. Für eine echte Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit reicht es jedoch nicht, nur die Leistbarkeit dieser Angebote sicher zu stellen, es braucht auch einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, und das ab dem 1. Geburtstag des Kindes“, sagt Wieser.

Finanzielle Situation junger Familien immer problematischer

Die finanzielle Situation junger Familien wird immer problematischer. So das Ergebnis einer aktuellen Studie der Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo.

Die Armutsgefährdung ist in der Gesamtbevölkerung zwischen 2005 und 2019 um 0,4 Prozentpunkte gesunken, bei jungen Haushalten aber um 4,6 Punkte angestiegen, so die Daten der österreichweiten Studie.

Nur die Hälfte der Kinder bleibt über Mittag in der Kinderbetreuung

Trotz Verbesserungen durch die Kinderbetreuungsoffensive des Landes Niederösterreich liegt der Anteil betreuter Kinder unter 3 Jahren in Niederösterreich mit 30 % im Österreich-Durchschnitt, aber noch immer unter der EU-Zielvorgabe von 33 %. Beim Anteil der betreuten 3- bis 5-jährigen, die in einer Einrichtung betreut werden die eine Vollzeitbeschäftigung beider Elternteile ermöglicht, ist Niederösterreich laut aktuellster Kindertagesheimstatistik (2022/23) im Bundesländer-Ranking sogar auf den letzten Platz hinter Oberösterreich zurückgefallen.

Nur rund die Hälfte der Kinder in Niederösterreichs Kindergärten bleibt über Mittag in der Einrichtung, jeder zweite Kindergarten schließt vor 16 Uhr.

Eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit und Familie unter einen Hut zu bekommen ist in Niederösterreich oft unmöglich; die Rechnung dafür zahlen meist die Frauen. Die AK Niederösterreich nimmt daher 3,5 Mio. Euro in die Hand um – auch gerade in Zeiten der Teuerung und den steigenden Lebenserhaltungskosten – mit dem Kinderbetreuungsbonus einen Beitrag für Familien zu leisten.

AK-Kinderbetreuungsbonus jetzt anfordern!

„Für den AK-Kinderbetreuungsbonus in Höhe von einmalig 150 Euro für das Betreuungsjahr 2023/24 ist es erforderlich, dass mindestens ein Elternteil AK Niederösterreich-Mitglied ist und eine kostenpflichtige Kinderbetreuung bei Tageseltern, in Tagesbetreuungseinrichtungen oder im Kindergarten in Anspruch genommen wird. Vorgelegt werden müssen ein Kostennachweis für die Betreuungskosten des Kindes und eine Familienbeihilfenbestätigung/ Geburtsurkunde des Kindes“, so AK Niederösterreich Direktorin Bettina Heise.

Das Ansuchen kann ab 01. November 2023 bis 31 Mai 2024 online unter noe.arbeiterkammer.at/kinderbetreuungsbonus gestellt werden oder persönlich in allen Bezirksstellen der AK Niederösterreich.

Bei Fragen wenden Sie sich per Mail an kinderbetreuungsbonus@aknoe.at. Für telefonische Anfragen zum AK-Kinderbetreuungsbonus nutzen Sie unsere Hotline unter 05 7171-24800.

Informationen zu den Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen in Niederösterreich finden Sie auch in unserem digitalen Kinderbetreuungsatlas: kinderbetreuungatlas.aknoe.at

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten