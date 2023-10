Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von ARTanno in Wolkersdorf bis zu den Jungen Musikfreunden Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Zu Allerseelen, am Donnerstag, 2. November, entführt die Band ARTanno ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf in die musikalische Welt der Goldenen 1920er-Jahre. Nähere Informationen und Karten unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

In die Weiten der Fantasie wiederum geht es mit dem Trio MIT rund um den Komponisten und Jazz-Pianisten Christoph Cech zu Allerseelen, am Donnerstag, 2. November, ab 19.30 Uhr im Atrium Tulln. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1106142, e-mail office @ musikfabrik.at und www.musikfabrik.at.

Am Freitag, 3. November, bieten Yasmo und die Klangkantine ab 20.30 Uhr im Kino im Kesselhaus am Campus Krems eine Symbiose aus Hip-Hop und Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Ebenfalls am Freitag, 3. November, präsentieren Stefan Slupetzky und das Trio Lepschi in der Bühne im Hof in St. Pölten „Nichts als Gutes - Grabreden und leicht Morbides“. Am Samstag, 4. November, einen Tag nach dem Auftritt in Krems, sind Yasmo und die Klangkantine dann zu Gast in der Bühne im Hof und stellen ihr drittes Album, „Laut und Lost“, vor. Komplettiert wird das Doppelkonzert durch die Geschwister Esra und Enes Özmen, kurz EsRAP, gemeinsam mit Gasmac Gilmore. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Samstag, 4. November, spielt das Salonorchester Wolfgang Ortner unter der Leitung von Guido Mancusi unter dem Motto „Viva Italia" ab 19 Uhr in den Stadtsälen St. Pölten Arien und Ouvertüren aus Opern und Operetten mit Italienbezug. Die Solistinnen bzw. Solisten sind Rebecca Nelsen, Lauren Urquhart, Jörg Schneider, Michael C. Havlicek und Kurt Alois Kind. Karten bei der Buchhandlung Schubert unter 02742/353189-0 und unter e-mail info @ freunde-der-operette.at; nähere Informationen unter https://freunde-der-operette.at.

„Vielleicht … woanders?“ nennt sich ein Musikprogramm zwischen zwei Welten, mit dem Pia Baresch und Band am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf südamerikanische Rhythmen und Swing zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/508521-10 und e-mail tickets @ traiskirchen.gv.at.

Am Samstag, 4. November, bringen auch Moritz Hierländer und Maximilian Gugenberger als Duo Max & Moritz ihre „Revue Blamage“ mit Liedern über unglaubliche Missgeschicke auf die Bühne des Wald4tler Hoftheaters in Pürbach. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Deutsche Schlager der 1950er-, -60er- und -70er-Jahre interpretieren Johann K. und Monti Beton bei ihrer „Schlagernacht der Stars“ am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr in der Pölz-Halle in Amstetten. Nähere Informationen und Karten unter 05/08878-300, e-mail tickets @ avb.am und www.avb.amstetten.at.

„Von Wien in die USA“ führt der Bariton Steven Scheschareg, begleitet von Laszlo Gyüker am Klavier, mit Liedern von Hermann Leopoldi, Emmerich Kálmán, Ralph Benatzky, Paul Abraham, Erich Wolfgang Korngold, Robert Stolz u. a. am Sonntag, 5. November, ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

„Fahr mit im kunterbunten Multi-Kulti-Bus“ heißt es am Sonntag, 5. November, in der Sporthalle von Aschbach-Markt, wo die Talking Mallets featuring Rupert Hörbst ab 16.30 Uhr zu einem Mitmachkonzert für Kinder mit Musik aus Afrika, Lateinamerika, Asien, dem Orient und aus Österreich laden. Nähere Informationen und Karten unter 07476/77321-0, e-mail info @ 361grad.at und www.361grad.at.

Am Montag, 6. November, bringt das Tonkünstler-Orchester unter Jun Märkl ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten die Konzertouvertüre für Orchester c-moll, „Das Rosenband“ op. 36/1, „Muttertändelei“ op. 43/2, „Wiegenlied“ op. 41/1, „Amor“ op. 68/5, „Ständchen“ op. 17/2 sowie die Tondichtungen „Don Juan“ op. 20 und „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op. 28 von Richard Strauss zur Aufführung; Solistin ist die Sopranistin Nikola Hillebrand. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Dienstag, 7. November, lässt die Simple Sam Vintage Band rund um die Sängerin Boglarka Babiczki ab 19.30 Uhr im Schlosskeller von Staatz „Roaring 20's - Broadway Hits, Hollywood Schlager“ hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Ebenfalls am Dienstag, 7. November, gibt das Trio des Tenorsaxophonisten Lew Tabackin ab 20 Uhr im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha ein Jazzkonzert. Karten unter 02162/62349 und e-mail freiraum @ schule.at bzw. seidl-keller @ kabsi.at; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Schließlich geben die Jungen Musikfreunde Baden am Dienstag, 7. November, ab 18.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden das Konzert „New Generation – Part Two“; Mitwirkende sind Elisabeth Zeiler, Julia Rabong, Laura Ragger, Georg Machac und Emma Schaffer. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at bzw. www.jungemusikfreundebaden.at.

