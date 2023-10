Stocker: „Die Inflation sinkt auf den niedrigsten Wert seit Beginn des Ukraine-Krieges“

Die Maßnahmen der Bundesregierung haben die Kaufkraft der Menschen erhalten und inflationsdämpfend gewirkt

Wien (OTS) - „Die Inflation sinkt auf den niedrigsten Wert seit Beginn des Ukraine-Krieges. Die aktuelle Schnellschätzung zeigt uns, dass die Inflation im Oktober bei 5,4 Prozent lag – gegenüber dem Jahresbeginn hat sich die Inflation somit halbiert. Diese Entwicklung ist auf die treffsicheren Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Teuerung zurückzuführen. Der Anspruch war es, die Kaufkraft der Menschen zu erhalten und gleichzeitig inflationsdämpfend zu handeln. Diesem Anspruch sind wir gerecht geworden. Klar ist aber auch: Wir sind noch nicht am Ziel und werden alles daran setzen, dass sich dieser positive Trend im Sinne der Menschen in unserem Land fortsetzt“, zeigt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, erfreut über die aktuelle Inflationsentwicklung in Österreich.

„Mit strukturellen Maßnahmen wie der Abschaffung der Kalten Progression, der Erhöhung des Familienbonus oder der Valorisierung von Sozialleistungen hat die Bundesregierung wichtige Meilensteine gesetzt, um die Menschen langfristig zu entlasten. Gleichzeitig wurden gezielte Einmalzahlungen geleistet und treffsichere Preiseingriffe vollzogen, um sofort und unbürokratisch zu reagieren“, so Stocker weiter, der abschließend betont: „Wären wir den Vorschlägen der Opposition gefolgt, müssten wir jetzt mit einer hohen Inflation und einer niedrigen Kaufkraft der Menschen leben. Im Kampf gegen die Teuerung ist auf die populistischen Forderungen von SPÖ und FPÖ kein Verlass.“



