Bezirksmuseum 2: Erinnerung an das Novemberpogrom

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) findet am Mittwoch, 8. November, ein Gedenkabend statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Mit Rezitationen und Musik wird an die vielen jüdischen Opfer der Nationalsozialist*innen im Rahmen des Novemberpogroms (9./10. November 1938) erinnert. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter: Georg Friedler).

Der als Autor, Deklamator, Mime und Regisseur bekannte Michael Schottenberg liest an dem Abend eigene Texte, in denen er sich gegen Gewalt, Menschen-Verhetzung, Intoleranz, Hass, Rassismus und Faschismus wendet. Das Ensemble „Avanim“ interpretiert bei der Zusammenkunft bewegende „jiddische“ und hebräische Lieder. Auskünfte über das Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, u.v.a.) sind per E-Mail einzuholen: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Novemberpogrom (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Novemberpogrom

Michael Schottenberg (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Michael_Schottenberg

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at