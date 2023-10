FPÖ – Simhandl/Schön: SPÖ-Vorstoß für autofreie Sonntage in Margareten gewinnt den Preis für die „dümmste Idee des Jahres 2023“

Eine derartige Schnapsidee auf Kosten der Bewohner Margaretens lehnt die FPÖ entschieden ab

Wien (OTS) - Der FPÖ-Klubobmann in der Margaretner Bezirksvertretung, Dr. Fritz Simhandl sowie der Margaretner FPÖ-Bezirksrat, Andreas Schön, kritisieren den Vorstoß der SPÖ-Margareten, den 5. Wiener Gemeindebezirk sonntags autofrei machen zu wollen, aufs Allerschärfste.

„Wir sind ja von der SPÖ-Margareten einige Schwachsinnigkeiten gewohnt. Aber eine derartige Schnapsidee auf Kosten der Margaretner Bezirksbevölkerung habe ich in meiner langjährigen politischen Bezirkstätigkeit noch nie erlebt“, so der Klubobmann der FPÖ-Margareten, Dr. Fritz Simhandl.

In zahlreichen Gesprächen mit den Bewohnern des 5. Bezirkes fühle sich die FPÖ-Margareten darin bestätigt, dass die überwiegende Mehrheit der Margaretner eine derartige Schikane vehement ablehnt. „Hier wird keine Rücksicht auf Familien mit Kleinkindern oder gehbeeinträchtigten Personen genommen, die oft nur am Sonntag die Möglichkeit haben, einen Besuch im nahen Niederösterreich zu machen. Gerade am Sonntag kommen viele Menschen von einem Urlaub oder von einem Ausflug im Grünen nach Hause. Dürfen sie das zukünftig sonntags nicht mehr machen?“, fragt sich FPÖ-Bezirksrat Andreas Schön.

Für die FPÖ-Margareten verdient dieser SPÖ-Vorstoß den „Preis für die dümmste Idee des Jahres 2023“ und appelliert an die SPÖ im Wiener Rathaus, den Antrag schleunigst zu schubladisieren. (Schluss)

