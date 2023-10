Charity Royale 2023: willhaben und Veni streamen zum sechsten Mal für schwerstkranke Kinder

willhaben, Veni und die Make-A-Wish Foundation® wollen einmal mehr 34 Herzenswünsche schwerstkranker Kinder erfüllen

Gemeinsam mit einigen der größten deutschsprachigen StreamerInnen soll das Spendenziel von 100.000 Euro übertroffen werden

Papaplatte, Mahluna, Dhalucard, Sintica und weitere Streaming Stars gamen für den guten Zweck

Eine neue Zimmereinrichtung, eine coole Gaming-Ecke oder eine lang ersehnte Reise ins Legoland – das sind nur drei von mehr als 100 Herzenswünschen, die willhaben und die Make-A-Wish Foundation® mit den Spendenerlösen von Charity Royale bereits erfüllen konnten. Denn: Bereits seit mehr als einem halben Jahrzehnt wird im Rahmen dieses Projekts für den guten Zweck gezockt und gestreamt. Am 1. November 2023 geht das Spendenprojekt in die nun sechste Runde und verschreibt sich dabei einmal mehr dem wohltätigen Ziel, mindestens 100.000 Euro für insgesamt 34 Herzenswünsche zu sammeln. Einige der bekanntesten deutschsprachigen StreamerInnen – darunter BastiGHG, Papaplatte, Dhalucard, Mahluna, Sintica und Veyla – geben in den kommenden Wochen alles, um gemeinsam mit ihren Communities schwerstkranke Kinder zu unterstützen.

Twitch-Stars verbinden Gaming-Unterhaltung mit dem guten Zweck

Mit einem fulminanten Spendenerlös von mehr als 130.000 Euro, der ohne Abzug direkt an Make-A-Wish Österreich® sowie an Make-A-Wish Deutschland® übermittelt wurde, hat Charity Royale das ursprüngliche Spendenziel von 100.000 Euro im vergangenen Jahr bereits vier Tage vor Projektende übertroffen. Und so sind die InitiatorInnen heuer besonders motiviert, sich gemeinsam mit den teilnehmenden StreamerInnen für ihre Schützlinge ins Zeug zu legen. „Charity Royale hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, wieviel die deutschsprachige Streaming- und Gaming-Community bewegen kann und was sie neben herausragender Unterhaltung besonders ausmacht: Leidenschaft, ein starkes Gemeinschaftsgefühl und der Anspruch, etwas zu bewegen“, erklärt Franz Vošicky, Chapter Lead Consumer Marketing bei willhaben.

Charity Royale-Livestream: Finale am 24. November 2023 in Wien

Auch heuer münden drei Gaming-Wochen in einem spektakulären Streaming-Finale, für das sich willhaben, Veni und einige namhafte StreamerInnen ein ganz besonderes Programm einfallen lassen. „Wer in den vergangenen Jahren online mit dabei war, weiß, dass es unser Streaming-Finale ganz schön in sich hat“, sagt Twitch-Star Veni aka Rafael Eisler über das Event, das am 24. November 2023 live aus dem Wiener willhaben-Büro übertragen wird und ergänzt: „So viel sei verraten: Wir haben uns für das Final-Event in diesem Jahr einige noch nie dagewesene Aktionen überlegt, um den Reinerlös von Charity Royale 2023 am letzten Tag noch weiter zu pushen.“

Charity Royale 2023 auf einen Blick:

Gaming-Entertainment von 1.-24. November 2023

Die Streaming-Stars: CastCrafter, Sintica, LetsHugo, stegi, xHankyy, mahluna, RvNxMango, Veyla, krokoboss, stev0rr, MrsXeniaTV, Clym, StarletNova, Ernesto, filow, Vlesk, thisEguy, papaplatte

Der Reinerlös geht ohne Abzug direkt an Make-A-Wish Österreich® und Make-A-Wish Deutschland®, die insgesamt 34 Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern erfüllen

Alle Infos zum größten karitativen Streaming-Event Österreichs sind unter www.charityroyale.at zu finden

Über Charity Royale:

Charity Royale entstand 2018, als Veni und der größte digitale Marktplatz Österreichs willhaben erstmals einen einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream übertragen haben. Aufgrund des großen Erfolgs und der unfassbar hohen Spendenbereitschaft der ZuseherInnen geht Charity Royale 2023 bereits in die sechste Runde. In den vergangenen Jahren wurde das Projekt Charity Royale dreifach ausgezeichnet: Mit dem österreichischen Fundraising Award, dem Goldenen Hashtag als bestes Influencer-Projekt des Landes sowie einem Wirtschaft hilft-Award des Fundraising Verbands Austria.

Über die Make-A-Wish Foundation®:

Make-A-Wish Foundation® ist ein karitativer Verein, der mit Hilfe ehrenamtlicher WunscherfüllerInnen Herzenswünsche schwerstkranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren erfüllt. Der Verein besteht in Österreich bereits seit 1997, international seit 1980. Bisher konnten in Österreich mehr als 1.700 Wünsche erfüllt werden. Make-A-Wish Österreich verfügt über das österreichische Spendengütesiegel, ist rein Spenden finanziert und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Ausgenommen sind aus rechtlichen Gründen Spenden, die von ÖsterreicherInnen an Make-A-Wish Deutschland® überwiesen werden.

