ÖAMTC: Keine Parkscheine zu Allerheiligen

Verzögerungen auf Zu- und Abfahrten

Wien (OTS) - Eine erfreuliche Meldung haben die ÖAMTC-Expert:innen für alle Verkehrsteilnehmenden, die zu Allerheiligen zu Wiener Friedhöfen unterwegs sein werden: Die Parkscheine können im Handschuhfach bleiben. Die flächendeckenden Kurzparkzonen gelten nur an Werktagen. Aber Achtung: Es gibt sehr wohl Ausnahmen, etwa rund um Spitäler und Bahnhöfe. Daher sollte man beim Parken unbedingt immer auch auf die Beschilderung achten. Zu Allerseelen, am 2. November, müssen wieder Parkscheine gelegt bzw. am Handy aktiviert werden.

Es muss laut ÖAMTC bei den Zu- und Abfahrten zu (von) den großen Friedhöfen (Zentralfriedhof, Südwestfriedhof, Ottakringer Friedhof) zeitweise mit kurzen Verzögerungen gerechnet werden. Da die Parkplätze schnell ausgelastet sein werden, empfehlen die Clubexpert:innen, mit den Öffis zu kommen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

SERVICE: alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner, ÖAMTC-APP (www.oeamtc.at/apps) oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

(Schluss)

Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at