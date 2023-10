Back with a Bounce: ASICS präsentiert den neuen NOVABLAST™ 4

Der Fan-Favorit kehrt mit hohem Bounce-Effekt und geringerem Gewicht zurück und sorgt mit effizienter Energierückgewinnung für mehr Dynamik.

Salzburg (OTS) - ASICS stellt heute den neuen NOVABLAST™ 4 vor. Aufbauend auf dem Erfolg des Vorgängermodells, wurden bei der vierten Generation Updates beim Dämpfungsmaterial, dem Design und bei den verwendeten Materialien vorgenommen. So können sich Läufer*innen auf ein noch energiegeladeneres Laufgefühl freuen, das alles andere als durchschnittlich ist.

Der NOVABLAST™ wurde 2020 eingeführt und hat sich schnell zu einem der erfolgreichsten ASICS Modelle entwickelt. Er ist auf dem besten Weg, eine neue ASICS-Legende zu werden. Von Profis bis Freizeitläufer*innen — die NOVABLAST™ Serie ist bei allen beliebt, die ihrem Lauf mehr Energie verleihen möchten.

Die neue Auflage des Schuhs ist mit FF BLAST™ PLUS ECO Foam ausgestattet, der Läufer*innen den typischen Bounce und eine hohe Reaktionsfähigkeit bietet. Die Verwendung des leichten, innovativen Dämpfungsmaterials unterstreicht auch das Nachhaltigkeitsengagement von ASICS: Der FF BLAST™ PLUS ECO Foam besteht zu mindestens 20 % aus biobasiertem Material, das aus erneuerbaren Energiequellen, wie etwa Restabfällen der Zuckerrohrverarbeitung gewonnen wurde. Die vierte Edition wird als erster NOVABLAST™ mit dem CO2e-Label ausgezeichnet, welches für Transparenz in ASICS’ Nachhaltigkeitsstrategie sorgt.

Neben dem Foam sorgt die von einem Trampolin-inspirierte Außensohle für maximalen Bounce bei jedem Schritt. Der NOVABLAST™ 4 bietet Läufer*innen einen besseren Grip auf verschiedenen Untergründen. Die Außensohle ist außerdem besonders strapazierfähig. Beim neuen Modell wurde ein gewebtes Obermaterial statt einem Mesh verwendet; außerdem wurde eine besonders dehnbare Zunge integriert. Das macht den Schuh noch atmungsaktiver als seinen Vorgänger.

Rohan van der Zwet, Senior Product Marketing Manager, ASICS EMEA, sagt: „Es fällt uns schwer, an die Zeit zurückzudenken, in der es den NOVABLAST™ noch nicht gab, insbesondere wenn man sieht, wie beliebt er in so kurzer Zeit geworden ist. Mit den Updates, die wir am NOVABLAST™ 4 vorgenommen haben, sind wir zuversichtlich, dass auch er sich zu einem Publikumsliebling entwickeln wird. Dieser Schuh ist die erste Wahl für Läufer*innen, die sich mehr Dynamik beim Laufen wünschen. Als Teil unserer Mission, Menschen zu einem aktiveren Leben zu verhelfen, wird der NOVABLAST™ 4 Läufer*innen zusätzliche Energie verleihen.“

Der NOVABLAST™ 4 ist ab dem 01. Dezember 2023 weltweit im ASICS Einzelhandel, in Online-Shops und im Sportfachhandel für 150 € erhältlich.

Mehr Informationen über ASICS und den NOVABLAST™ 4: asics.com

