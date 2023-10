AVISO: Neues Monitoring-Tool zeigt, wo Österreich in Sachen Menschenrechte säumig ist

Zwischenbericht der Zivilgesellschaft an UNO, Liga für Menschenrechte und Volksanwaltschaft präsentieren Tool, ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit fordert Aktionsplan

Wien (OTS) - Die Österreichische Liga für Menschenrechte koordiniert das Universal Periodic Review (UPR), den Lageberichts der österreichischen Zivilgesellschaft. Der UPR-Prozess ist ein Instrument des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, das geschaffen wurde, um die Menschenrechtslage in den Mitgliedsstaaten zu überprüfen. Die Liga bringt am 7. November den Zwischenbericht der österreichischen Zivilgesellschaft zum UPR bei der UNO ein. Gleichzeitig hat die Liga in einer Wissenschaftskooperation mit der Volksanwaltschaft ein Online-Tool entwickelt, mit dem Politik, NGOs und Medienvertreter*innen sich über die einzelnen schriftlichen Berichte hinausgehend jederzeit einen Überblick verschaffen können, welche Empfehlungen an Österreich bereits umgesetzt sind. Spoiler: Es sind nicht viele, es besteht akuter Handlungsbedarf in den Ministerien, aber auch bei den Bundesländern. ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit fordert im Rahmen des Zwischenberichts einen Nationalen Aktionsplan Antirassismus ein.

UPR-Zwischenbericht der Zivilgesellschaft

Neues Menschenrechts-Monitoring-Tool

Nationaler Aktionsplan Antirassismus

Pressegespräch am 7. November 2023, 10 Uhr

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Bernhard Achitz, Volksanwalt

Florian Horn, Österreichische Liga für Menschenrechte

Rita Isiba, Geschäftsführerin ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

Das Pressegespräch können Sie im Livestream auf https://www.facebook.com/oeligafuermenschenrechte verfolgen. Persönliche Teilnahme ist nur für Medienvertreter*innen nach persönlicher Anmeldung unter presse@volksanwaltschaft.gv.at möglich.

