Immobilien Magazin Verlag übernimmt Expertenbefragung.com

Wien (OTS) - Seit mehr als einem Jahrzehnt prägt Mag. Siegfried Wirth mit Expertenbefragung.com und seiner Studie 'Zukunft Bauen' den Bereich der B2B-Marktforschung. Unter anderem bietet die Umfrage einen privilegierten Zugang zu aktuellen Daten, identifiziert aufkommende Trends und stellt zukunftsweisende Prognosen zur Verfügung. Mit der Übernahme der Marke durch den Immobilien Magazin Verlag im Jahr 2023 wird diese weitergeführt und ausgebaut. Demnächst startet die diesjährige Studie 'Zukunft Bauen' ": https://expertenbefragung.com

„Das Engagement von Mag. Siegfried Wirth im Kontext der Befragung 'Zukunft Bauen' schuf die Grundlage für ein Beratungshaus, das sich darauf spezialisiert hat, umfassende Lösungen für die Bau- und Immobilienbranche bereitzustellen", so Iris Einwaller, Geschäftsführerin des Immobilien Magazin Verlags. Trotz seines Eintritts in den Ruhestand bleibt Wirth mit seiner Expertise dem Immobilien Magazin Verlag weiterhin als externer Berater erhalten

Lösungen für die Bau- und Immobilienbrache

Iris Einwaller ergänzt: " Im Bau- und Immobilienbereich steigt der Bedarf an zuverlässigen Daten und Prognosen, denen die Expertenbefragung.com gerecht wird. Ob maßgeschneiderte Marktforschung, tiefgreifende Analysen oder strategische Beratungen bieten wir ein vielfältiges Spektrum an Lösungen, die präzise auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. " Darüber hinaus ermöglicht die Plattform den Publikationen und Plattformen des Immobilien Magazin Verlags die Umsetzung von hochwertigem Datenjournalismus, um der Branche noch fundiertere Einblicke in bestimmte Themen zu verschaffen.

Beteiligung an aktuellen Studien

expertenbefragung.com ermöglicht die Integration individueller Fragen in laufende Studien, um ein maßgeschneidertes Verständnis der Zielgruppe und spezifischer Themenbereiche zu vertiefen. Alle Kundenfragen werden deutlich gekennzeichnet, um Transparenz und Integrität des Forschungsprozesses sicherzustellen. Ergebnisse aus individuellen Fragen sind exklusiv für das jeweilige Unternehmen zugänglich. Neben der Möglichkeit, sich an aktuellen Studien zu beteiligen, bietet Expertenbefragung.com auch die Option, eigene, maßgeschneiderte Studien in Auftrag zu geben. Kunden profitieren dabei vom Netzwerk des Verlags in der Bau- und Immobilienwirtschaft mit rund 15.000 digitalen Kontakten im deutschsprachigen Raum.

Über den Immobilien Magazin Verlag

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der Verlag an der Spitze, wenn es um tiefgreifende Brancheninformationen geht. Mit renommierten Publikationen wie "Immobilien Magazin" und "Building Times" sowie einer Vielzahl digitaler Medienformate wie immoflash und IMMO7NEWS hat der Verlag die Informationslandschaft der Branche bereichert. Egal, ob es sich um eine tägliche Nachrichtenquelle, einen Veranstaltungsüberblick oder den Jobmarkt handelt, der Verlag liefert stets erstklassige Inhalte für Profis.

