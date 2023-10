AK-Kulturaktion „Hurra, November!“ bringt Konzerte und Kabarett um 10 Euro pro Ticket

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich und ihre Kooperationspartner haben für November und Dezember ein tolles Angebot zusammengestellt. Ob Kabarett oder Konzerte, von Klassik über australischen Blues bis zu musikalischen Weihnachtsgrüßen aus Irland. Das Beste dabei: Im November gibt es für AK-Mitglieder die Tickets für Veranstaltungen in der AK Linz und bei den Kooperationspartnern um nur 10 Euro.

Das neue Kulturprogramm der AK Oberösterreich bietet AK-Mitgliedern wieder Gelegenheit für unterhaltsame Stunden mit viel Musik, Kabarett und grafischer Kunst. Im Kulturmonat November zahlt sich der Besuch der AK-Veranstaltungen ganz besonders aus. Die Tickets kosten dann nur 10 Euro, Besuche in Museen sind sogar um nur einen Euro möglich. Unvergessliche Kabarettabende, mitreißende Konzerte und spannende Museumsbesuche werden so für AK-Mitglieder auch in Zeiten der Teuerung leistbar.

Highlights des Programms sind etwa der Kabarett-Doppelabend am 8. November mit dem Gewinner des Freistädter Frischlings 2022, Josef Jöchl, und dem Sieger der ORF Comedy Challenge 2022, Manuel Thalhammer, in der AK Linz. Für eine musikalisch-kabarettistische Zeitreise im „Grand Hotel Supancic“ sorgt am 22. November Mike Supanic in der AK Linz. Im Rahmen der Tuesday the Bluesday-Reihe im November gastieren die australische Gitarristin und Sängerin Kara Grainger und ihr Trio in der Linzer AK-Zentrale.

Ebenso gibt es Tickets um nur 10 Euro für den AK Classics-Abend am 24. November im Brucknerhaus Linz. Dabei wird der bedeutende österreichische Komponist Ernst Ludwig Leitner anlässlich seines 80. Geburtstags mit einer Uraufführung gewürdigt. Bei diesem Werk steht neben dem Bruckner Orchester Linz (BOL) auch der Chor des Landestheaters Linz auf der Bühne – geleitet vom langjährigen Chefdirigenten des BOL Martin Sieghart.

Die „Hurra, November!“-Aktion gilt auch bei folgenden Kulturveranstaltern, solange das Kartenkontingent der AK reicht: Posthof Linz, Kultur.Park.Traun, Local-Bühne Freistadt, GUGG Braunau, Zuckerfabrik Enns und Tribüne Linz. Auch die Linzer Museen Ars Electronica Center, Lentos und Nordico sowie das Museum Arbeitswelt in Steyr sind bei der Aktion dabei. Einen umfassenden Überblick zu den jeweiligen Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Ticketkauf gibt´s unter ooe.arbeiterkammer.at/kultur

Ein Foto von Kara Grainger Trio©KGrainger finden Sie hier.

Bildtext: Für Schnellentschlossene gibt´s noch Karten um 10 Euro für das australische Kara Grainger Trio am 14. November in der AK Linz.





