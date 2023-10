Weihnachtsgala für Kinder in Not

Hilfswerk International lädt zu Benefizkonzert

Wien (OTS) - Hilfswerk International lädt herzlich zur diesjährigen Weihnachtsgala ein, die am Mittwoch, den 15. November 2023, um 19.30 Uhr im Großen Festsaal des Hauses der Industrie am Schwarzenbergplatz 4 in 1030 Wien stattfinden wird.

Nach einer dreijährigen Pause ist die Weihnachtsgala für Kinder in Not wieder da und verspricht einen Abend voller musikalischer und festlicher Freude.

Musik & Moderation

Das Highlight des Abends ist die musikalische Darbietung des VierViertlQuartetts, bestehend aus den talentierten Wienerhornistinnen und -hornisten Katharina Paul, Angelika Piffl, Tobias Rössler und Daniel Hirsch. Alle vier sind Studierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Ihr Auftritt verspricht ein unvergessliches Musikerlebnis.

Die charmante Mag. Ina Sabitzer wird durch den Abend führen. Mit über 20 Jahren Expertise in der Kommunikationsbranche und ihrer langjährigen Erfahrung in der PR-Branche ist sie eine herausragende Wahl für die Moderation. Ihre profunde Kenntnis der Wirtschaftswelt und ihre umfangreiche Bühnen- und TV-Erfahrung machen sie zu einer national und international gefragten Moderatorin.

Die Weihnachtsgala bietet nicht nur erstklassige musikalische Unterhaltung, sondern auch ein reichhaltiges Buffet mit erlesenen Weinen und einen festlichen Sektempfang. Wir laden Sie herzlich dazu ein, diesen besonderen Abend gemeinsam mit Ihrer Familie und Freunden in vorweihnachtlicher Stimmung zu genießen.

Startschuss Weihnachtshilfe für Kinder in Not

Die Weihnachtsgala für Kinder in Not hat eine langjährige Tradition, die den Startschuss für die Hilfswerk International Weihnachtshilfe für Kinder in Not setzt. Er Erlös der Gala kommt Kindern in Not weltweit zugute.

Datum: Mittwoch, 15. November 2023 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Ort: Großer Festsaal im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien

Karten & Informationen

Karten: Spende € 45 pro Person erbeten.

Gerda Huber-Zafarpour, gerda.huber @ hilfswerk-international.at, 01/4057500-111

oder hier.

Wir freuen uns auf einen bezaubernden Abend voller Musik und Wohltätigkeit, und bedanken uns im Voraus für Ihre großzügige Unterstützung.

Url: https://www.hilfswerk.at/international/artikel-detail/news/weihnachtsgala-2023/

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel

Leiterin Kommunikation

+43 1 405 75 00 112, +43 676 87 87 60 110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

http://www.hilfswerk.at/international