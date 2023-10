FW-Fürtbauer: „Düstere Aussichten für das Jahr 2024!“

Einzelhandel und Nichtnahrungsmittelbereich besonders betroffen.

Linz (OTS) - Michael Fürtbauer, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Oberösterreich, sieht in der derzeitigen Wirtschaftslage Österreichs eine große Herausforderung. „Wir sehen einen spürbaren Rückgang in verschiedenen Branchen, insbesondere im Einzelhandel und hier vor allem im Nichtnahrungsmittelbereich, wo die Umsatzentwicklung deutlich abgenommen hat.“

„Die sinkende Inflation, die unsicheren Geschäftsaussichten im Einzelhandel und die pessimistischen Konjunkturerwartungen sorgen zusätzlich für Unsicherheit.“ Fürtbauer merkt an, dass selbst eine mögliche Stabilisierung der Wirtschaft diese Unsicherheit im Moment nicht vollständig beseitigen.

„Ein großes Problem, mit dem der Einzelhandel zu kämpfen hat, ist die hohe Anzahl offener Stellen, die nicht rechtzeitig besetzt werden können“, so Fürtbauer. „Dies wirkt sich negativ auf die Produktivität aus und verlängert die Erholungszeit der gesamten Branche. Es ist wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Problem anzugehen und die Situation zu verbessern.“

„Die Aussichten für das Jahr 2024 sind momentan eher düster. Aufgrund der Stagnation der realen Einkommen ist nicht mit einem starken Impuls durch den privaten Konsum zu rechnen. Mit Hilfe von Freiheitlicher Wirtschaftspolitik wäre für das Jahr 2024 eine positive Entwicklung und höhere Konsummuster zu erwarten, was etwas Hoffnung am Horizont gibt“, so der Landesobmann zuversichtlich.

Für Fürtbauer benötigt es zur Sicherung der österreichischen Wirtschaft dringenden Handlungsbedarf. „Durch Förderung des privaten Konsums mit Steuersenkungen sowie eine Vereinfachung der Kreditvergabe-Richtlinien könnten wir KMUs vor der Insolvenz retten. Wir stehen vor einer herausfordernden Zeit, Daher braucht es umso mehr Freiheitliche Lösungen und Zusammenarbeit um die österreichische Wirtschaft wieder auf den richtigen Kurs zu bringen", so Fürtbauer abschließend.



