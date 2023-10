THE LEGACY: International prämierter 3SI-Stilaltbau in Wien Landstraße geht in Verkauf

Verkaufsstart: 26 exklusive Eigentumswohnungen in 1030 Wien ab sofort erwerbbar

THE LEGACY bietet 1- bis 4-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 32 m2 und 187 m2. Neben der hochwertigen Ausstattung, den neu geschaffenen Freiflächen und seiner Top-Lage ist das Immobilienprojekt vor allem aufgrund des nun erfolgenden Anschlusses an das Wiener Fernwärmenetz für Käuferinnen und Käufer sehr attraktiv Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler

Wien (OTS) - Knapp 30 außergewöhnliche Eigentumswohnungen – darunter ein atemberaubendes Penthouse – werden im 1900 errichteten Gründerzeithaus THE LEGACY bis Ende 2024 vom Bauträger 3SI Immogroup fertiggestellt. Der hochwertig revitalisierte Stilaltbau in Top-Lage bei Wien Mitte wurde bereits im heurigen Sommer mit dem Luxury Lifestyle Award in der Kategorie „Best Luxury Residential Development“ ausgezeichnet.

Insgesamt 26 hochwertige Eigentumswohnungen werden derzeit vom Bauträger und Immobilienentwickler 3SI Immogroup in der Landstraßer Hauptstraße 144 unter dem Projekttitel THE LEGACY entwickelt. Fünf der nun in den Verkauf gelangenden Immobilien befinden sich im großzügig ausgebauten Dachgeschoß. Hier entstehen zwei eingeschoßige sowie zwei Maisonette-Rooftop Suites und ein atemberaubendes Maisonette-Penthouse samt privatem Pool, privatem Lift und fantastischem Ausblick über die Stadt.

Die zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümer können aus einem vielfältigen Wohnungsangebot wählen. „ THE LEGACY bietet 1- bis 4-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 32 m2 und 187 m2. Neben der hochwertigen Ausstattung, den neu geschaffenen Freiflächen und seiner Top-Lage ist das Immobilienprojekt vor allem aufgrund des nun erfolgenden Anschlusses an das Wiener Fernwärmenetz für Käuferinnen und Käufer sehr attraktiv “, so Gerhard Klein, Geschäftsführer der für die Vermarktung des Projekts zuständigen 3SI Makler.

Die luxuriösen Rooftop Suites und das Penthouse werden mit Klimaanlagen und Smart-Home System, das die zentrale Steuerung von Heizung und Elektroinstallationen ermöglicht, ausgestattet. Den Eigentümerinnen und Eigentümern des Penthouses stehen zusätzlich drei PKW-Stellplätze zur Verfügung. Die attraktiven Eigentumswohnungen sind ab einem Kaufpreis von EUR 255.800,- erhältlich. Die Fertigstellung des Projekts THE LEGACY ist für das 4. Quartal 2024 geplant.

Alle Informationen zu dem Projekt THE LEGACY: www.the-legacy.at , kontakt @ the-legacy.at sowie unter 0800 700 192 möglich.

Weitere Informationen:

www.3si.at

ECKDATEN

„THE LEGACY"

Landstraßer Hauptstraße 144, 1030 Wien

26 exklusive Eigentumswohnungen im revitalisierten Stilaltbau

Davon 4 Rooftop Suites und 1 Luxus-Penthouse mit Pool

Hervorragende City-Lage Nähe Belvederegarten und Grüner Prater | revitalisierter Jahrhundertwendebau mit moderner Technik | hochwertige Ausstattung | hofseitige Balkone, Terrassen und Dachterrassen | nachhaltige Wärmeversorgung mittels Fernwärme | PKW-Stellplätze | elektrisch steuerbarer Sonnenschutz, Vollklimatisierung und Smart-Home-System im Dachgeschoß

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 32 m2 – 187 m2

Kaufpreis: ab EUR 255.800,-

Ausgezeichnet mit dem Luxury Lifestyle Award | Kategorie Best Luxury Residential Development

Weitere Informationen: www.the-legacy.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

